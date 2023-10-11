۷ وقف جدید در گرگان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین قرایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از هفته وقف سال گذشته تاکنون ۷ وقف جدید صورت گرفت که از این تعداد دو وقف مربوط به امسال است.

وی با اشاره به اینکه از دو وقف انجام شده یکی برای ساخت حسینیه و دیگری برای امورات فرهنگی نیازمندان ثبت شده است، افزود: ۹۰ درصد موقوفات برای عزاداری و اطعام دهی سیدالشهدا انجام می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک گرگان گفت: ۸۰۰ موقوفه در ناحیه یک گرگان وجود دارد که از این تعداد ۵۰۰ مورد منفعتی و ۳۰۰ مورد هم انتفاعی است.

وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته پروژه‌های مهمی در امامزاده عبدالله گرگان چون ساخت سر در، تجهیز اتاق صوت، اتاق مانیتورینگ، راه اندازی کارگاه کناف و خیاطی، تجهیز آشپزخانه و دیگر موارد انجام شده که بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای آنها هزینه شده است.

قرایی اظهار کرد: امامزاده عبدالله (ع) شهرستان گرگان دارای ۱۲ خادم ثابت، ۴۰ خادم افتخاری برادر و ۵۰ خادم افتخاری خواهر و سه نفر هیأت امنا است.

وی یادآور شد: سال گذشته قبل از حادثه تروریستی شاه چراغ فردی از سمت غسالخانه امامزاده عبدالله (ع) گرگان وارد محوطه شد که این فرد توسط دوربین‌ها شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.