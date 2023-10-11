به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: در این سلسله نشست‌ها که با راهبری معین هر استان برگزار می‌شود، سرفصل‌هایی از عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی استان در حوزه املاک و حقوقی، فنی و مهندسی، مشارکت و مولدسازی و همچنین پشتیبانی منابع بررسی می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر ضرورت تحقق سرفصل‌های برنامه، یادآور شد: برنامه اجرایی استان‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای ناظر بر تکالیف طرح عظیم نهضت ملی مسکن تدوین شده و شرط توفیق اصلی در این برنامه، پیگیری مجدانه و مستمر مدیران استانی است.

وی ادامه‌داد: در جلسات مذکور با پایش میدانی و فنی شاخص‌های برنامه‌ای و پایش تحقق عملکرد، نقاط ضعف و قوت استان بر اساس شرایط متفاوت محلی و منطقه‌ای نیز بررسی می‌شود.

مالکی در تشریح برخی سرفصل‌های املاک و حقوقی، گفت: تحویل و تحول اراضی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان، تحصیل اراضی، آرشیو اسناد، ایجاد بایگانی الکترونیک، بازشماری منابع سازمان، تأمین مسکن ایثارگران و واگذاری‌های اراضی مسکونی و غیر مسکونی از این جمله‌اند.

وی افزود: بررسی عملکرد استان در الحاق اراضی و تغییر کاربری‌ها از جمله موارد مورد بررسی در حوزه مولدسازی است و عملکرد استان در پیش‌برد عملیات اجرایی شهرک‌های مسکونی از دیگر موارد مورد بررسی در این نشست بود.