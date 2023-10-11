به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شبکه مستند، امیررضا چهارراهی کارگردان و تهیه‌کننده درباره این مستند گفت: این مجموعه مستند در ۸ قسمت حدود ۳۰ دقیقه‌ای تولید شده و روایت تنوع زیستی استان‌های شمال شرق کشور با محوریت استان خراسان رضوی با تمرکز بر ارتفاعات پهنه کپه‌داغ و رشته‌کوه هزارمسجد و پارک ملی تندوره است.

وی گفت: این مجموعه مهم‌ترین گونه‌های جانوری مانند پلنگ، گرگ، کفتار، شغال، روباه، کرکس ریش‌دار یا همان «هما»، کرکس سیاه، کرکس معمولی و ... را به تصویر کشیده و به نحوه زیست و شیوه تغذیه آن‌ها می‌پردازد.

به گفته این مستندساز در مجموعه مستند «حیات‌وحش شمال شرق» توپوگرافی منطقه از لحاظ سازندهای موجود در کپه‌داغ توسط مشاوره‌های استادان زمین‌شناس، گیاه‌شناس و جانورشناس تبیین شده است.

چهارراهی گفت: ویژگی منحصربه‌فرد مجموعه مستند «حیات‌وحش شمال شرق» تصویربرداری هوایی از پلنگ ایرانی در لابه‌لای پستی‌ و بلندی‌های کوهستان است که برای اولین‌بار در کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه از مرحله پیش‌تولید تا پایان تدوین حدود ۵ سال به طول انجامیده و از این هفته جمعه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرارش هم روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

امیررضا چهارراهی، ابراهیم رجبیان، ابراهیم یوسف‌نژاد و هادی رحیمی‌زاده فیلم‌برداری این مجموعه حیات وحشی را بر عهده داشته و از دیگر عوامل آن می‌توان به تصویربرداران هوایی: مصطفی شیروانی، مهدی اسدیان، حسین خزایی، صدابردار: محمد حاتمی، گوینده متن: علیرضا جلالی و تدوین: کتایون چهارراهی اشاره کرد.