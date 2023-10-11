۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

برای نخستین بار انجام شد؛

ثبت تصویرهایی از پلنگ ایرانی در مستند «حیات‌وحش شمال شرق»

مجموعه مستند «حیات‌وحش شمال شرق» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیررضا چهارراهی تولید جدید شبکه مستند با موضوع تنوع زیستی استان‌های شمال شرق کشور از جمعه ۲۱ مهر ساعت ۲۲ پخش می‌شود.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شبکه مستند، امیررضا چهارراهی کارگردان و تهیه‌کننده درباره این مستند گفت: این مجموعه مستند در ۸ قسمت حدود ۳۰ دقیقه‌ای تولید شده و روایت تنوع زیستی استان‌های شمال شرق کشور با محوریت استان خراسان رضوی با تمرکز بر ارتفاعات پهنه کپه‌داغ و رشته‌کوه هزارمسجد و پارک ملی تندوره است.

وی گفت: این مجموعه مهم‌ترین گونه‌های جانوری مانند پلنگ، گرگ، کفتار، شغال، روباه، کرکس ریش‌دار یا همان «هما»، کرکس سیاه، کرکس معمولی و ... را به تصویر کشیده و به نحوه زیست و شیوه تغذیه آن‌ها می‌پردازد.

به گفته این مستندساز در مجموعه مستند «حیات‌وحش شمال شرق» توپوگرافی منطقه از لحاظ سازندهای موجود در کپه‌داغ توسط مشاوره‌های استادان زمین‌شناس، گیاه‌شناس و جانورشناس تبیین شده است.

چهارراهی گفت: ویژگی منحصربه‌فرد مجموعه مستند «حیات‌وحش شمال شرق» تصویربرداری هوایی از پلنگ ایرانی در لابه‌لای پستی‌ و بلندی‌های کوهستان است که برای اولین‌بار در کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه از مرحله پیش‌تولید تا پایان تدوین حدود ۵ سال به طول انجامیده و از این هفته جمعه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرارش هم روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

امیررضا چهارراهی، ابراهیم رجبیان، ابراهیم یوسف‌نژاد و هادی رحیمی‌زاده فیلم‌برداری این مجموعه حیات وحشی را بر عهده داشته و از دیگر عوامل آن می‌توان به تصویربرداران هوایی: مصطفی شیروانی، مهدی اسدیان، حسین خزایی، صدابردار: محمد حاتمی، گوینده متن: علیرضا جلالی و تدوین: کتایون چهارراهی اشاره کرد.

سید امیر شایان حقیقی

