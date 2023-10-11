به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در ایالت هرات افغانستان و حضور ۱۲ تیم امدادی در این مناطق گفت: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر، از روز ۱۶ تا ۱۸ مهرماه، اقلام زیستی و امدادی را در ۴ روستای پشت خیمه، چاه‌زاده بهادرزهی، چاه زاده هلال زهی و چاه ‎آزادی زوریا، توزیع کردند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده در مرکز پشتیبانی و هماهنگی جمعیت هلال‌احمر، ۲۶۰ دستگاه چادر، ۱۲۲۸ تخته پتو و ۳۵۳ بسته غذایی ۱۰ روزه هم توزیع شده است.

گفتنی است، ۳۵۳ خانواده شامل ۱۹۴۰ نفر در این ۴ روستا زندگی می‌‎کنند.