برخی کشورهای پیشرفته خواستار ناو شهید سلیمانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی هاشمی ظهر امروز چهارشنبه در اختتامیه رویداد فناورانه پتروفن زون ۲ که در سالن همایش‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزار شد، ضمن تقدیر از شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: یکی از جهادهای بزرگی که امروز در کشور به آن نیاز داریم، جهاد علمی است.

وی افزود: بسیاری از برکاتی که امروزه شاهد آن در حوزه دفاع و امنیت در انقلاب اسلامی هستیم، مدیون جهاد علمی است.

سردار هاشمی ادامه داد: آمریکایی‌ها سه سال پیش ادعا داشتند که می‌خواهند در خلیج فارس بیش از ۱۰۰ فروند شناور بدون سرنشین مستقر کنند در صورتی که شهید عبدالله رودکی در دهه ۷۰ خودمختاری را کار کرد و آن زمان شناور بدون سرنشینی را ساختیم؛ لذا این نگاه‌های علمی از دفاع مقدس شروع شده و امروز به این نقطه رسیده است.

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: حسن تهرانی مقدم با کارشناسان روسیه در خصوص تبادل دفاعی و موشکی صحبت داشته و درخواست موشک نقطه‌زن داشتند که روسی‌ها به آن خندیدند، او در پاسخ به آنها گفت «یک سال بعد به ایران بیایید خودمان موشک نقطه زن به شما نشان خواهیم داد».

سردار هاشمی بیان کرد: همچنین چندسال پیش به یکی از کشورهای پیشرفته سفارش شناور نیمه سنگین دادیم که کار را انجام نداد در نهایت جوان‌های دانش بنیان به مدت ۲ سال روی طرحی کار کرده و نهایتاً ناو شهید سلیمانی تولید شد که امروزه یک ناو تمام عیار و کاملاً ساخت داخلی است و برخی کشورهای پیشرفته طرح آن را خواسته‌اند اما در اختیارشان قرار نداده‌ایم.

وی اظهار کرد: همه جهان در حوزه علمی کار می‌کنند و ما در این حوزه فعالیت داریم اما تفاوتمان در این است که ما در جبهه حق کار می‌کنیم و خداوند به آن برکت می‌بخشد ولی آنهایی که در جبهه حق نیستند از این امر بی نصیب هستند به طوری که اکنون مشاهده می‌کنیم یک پاراگلایدر در کشوری فرود می‌آید و آن را تصرف می‌کند در حالی که این شیوه مربوطه به ۱۰۰ سال پیش است اما گنبد آهنین راه به جایی نمی‌برد.