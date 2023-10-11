به گزارش خبرنگار مهر، جت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی معاون امور استان‌ها، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیروزی غرور آفرین حماس و جبهه مقاومت بر رژیم غاصب اسرائیل موجی از شور و سرور را در بین مسلمانان و آزادگان دنیا ایجاد کرد و ابهت پوشالی رژیم منحوس صهیونیستی را شکست و اقتدار مقاومت را به رخ مستکبران کشید و ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ را در تاریخ مقاومت ماندگار ساخت که باید بابت این موهبت الهی خداوند را شاکر بود.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: از آن سو وحشی گری صهیونیست‌های خون آشام و به خاک و خون کشیدن زنان و مردان و کودکان بی دفاع و ویران کردن خانه‌ها و همچون یزیدیان بستن آب و محروم کردن آنان از غذا و دارو و درمان اوج درنده خویی این حاکمان مزدور را به نمایش گذاشته است.

محمودی افزود: امروز جهان اسلام و بشریت در معرض امتحان بزرگی قرار گرفته است، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب یک فریضه دینی و انسانی است.

معاون امور استان‌ها، حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور خاطر نشان کرد: به همین منظور مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی که همواره در کنار مردم فلسطین بوده روز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور در نمازهای جمعه سراسر کشور ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال به خاطر این پیروزی معجزه گونه همگام با سایر ملت‌های مسلمان با شرکت در تظاهرات جنایات رژیم نژادپ رست و کودک کش را محکوم خواهند کرد.

محمودی بیان کرد: این راهپیمایی نیز در تهران رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ از دو مسیر میدان فردوسی و چهارراه توحید در خیابان آزادی به سوی دانشگاه تهران (محل برگزاری نماز جمعه تهران) برگزار خواهد شد.