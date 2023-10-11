ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه توسط سپاه در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، از صد و یکمین فضای آموزشی ساخت نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان بهره برداری شد.

این دومین مدرسه در دهستان مرزی مورتان شهرستان راسک است که با نام شهید قاسم سلیمانی و در فضایی هزار متری شامل ۶ کلاس درس، خانه معلم، دفتر، آبدارخانه و ۱۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام ساخته شده است.

مدیر محرومیت زدایی گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه در آئین افتتاح این دبیرستان، از افتتاح بازارچه مرزی ریمدان، اتمام ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی، اتمام ساخت مخازن ۵۰ متر مکعبی پروژه آبرسانی و همچنین پایان عملیات ساخت آسفالت جاده مورتان به هنگ توسط این گروه و مشارکت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.