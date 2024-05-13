نقد و بررسی «شبح کژدم» در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، موزه سینما با همکاری فیلمخانه ملی ایران نسخه اصلاح و مرمت شده فیلم سینمایی «شبح کژدم» را نمایش می‌دهد.

این فیلم ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن فردوس موزه سینما نمایش داده می شود و بعد از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی این اثر با حضور جواد طوسی، عزیزالله حاجی مشهدی، حسن رضایی (بازیگر فیلم) و محمود گبرلو برگزار می‌شود.

جهانگیر الماسی، حسن رضایی، ناصر آقایی، زنده یاد کاظم افرندنیا و ... در این فیلم نقش آفرینی دارند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمود، فیلم‌ساز فیلم‌های هشت‌میلی‌متری، شیفتگی خاصی به سینمای هشت‌میلی‌متری دارد. او که فیلم کوتاهی به نام «شبح کژدم» ساخته است، قصد دارد از فیلمنامه آن فیلمی بلند بسازد اما فقدان امکانات مانعی بر سر کار است. دوستی و رفاقت این ۲ پایه‌ای است که راه داستانی را شکل می‌دهد ...

«شبح کژدم» نخستین‌بار در بخش مسابقه سینمای ایران پنجمین دوره‌ جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. ورود به این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد است.