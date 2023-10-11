  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

رئیس پلیس استان کرمانشاه خبر داد؛

وجود ۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت رسوبی در استان کرمانشاه

وجود ۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت رسوبی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح ترخیص فوق العاده خودروهای رسوبی در استان از وجود هشت هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: با توجه به آغاز هفته انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی تسهیلات ویژه ای برای ترخیص خودروهای رسوبی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: در طرح فوق العاده ترخیص خودروهای رسوبی هزینه پارکینگ برای خودروهایی که قبل از سال ۹۹ و برای موتورسیکلت‌هایی که قبل از سال ۹۸ توقیف شده‌اند بر اساس نرخ تعیین شده در سال ۱۳۹۴ محاسبه می‌شود.

سردار حاجیان یادآوری کرد: همچنین شهروندان می‌توانند ۵۰ درصد خلافی را پرداخت و ۵۰ درصد دیگر را به صورت اقساط و در طول یک سال پرداخت کنند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه ادامه داد: در خصوص افراد فاقد گواهینامه نیز وسیله نقلیه به فرد گواهینامه داری که از سوی مالک معرفی می‌شود، تحویل خواهد شد که البته مالک باید متعهد گردد در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه خود اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: برای ترخیص خودروهای رسوبی و غیر رسوبی شامل انواع وسایل نقلیه و موتورسیکلت به جز خودروهای دارای شکایت و دستور قضائی به صورت اینترنتی و غیر حضوری و از طریق اپلیکیشن «پلیس من» و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ برای ترخیص خودروی خود اقدام کنند.

سردار حاجیان در پایان از وجود ۶ هزار دستگاه موتورسیکلت و یک هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو رسوبی در پارکینگ‌های استان کرمانشاه خبر داد.

کد مطلب 5909208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها