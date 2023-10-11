آمریکا خبر تخلیه سفارت خود در لبنان را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در لبنان امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که اخبار منتشره مبنی بر تخلیه سفارت خود در بیروت را تکذیب می کند.

سفارت آمریکا در لبنان در پیامی در رسانه اجتماعی «ایکس» در این ارتباط نوشت: سفارت ایالات متحده در بیروت تخلیه نشده و باز است و به طور عادی کار می کند.

پیام سفارت آمریکا در لبنان اضافه می کند: گزارش هایی که خلاف این را می گویند نادرست هستند.

پیشتر روسیا الیوم در این خصوص اعلام کرده بود که آمریکا سفارت خود را در لبنان تخلیه کرده و به شهروندان آمریکایی خبر داده است تا فوراً لبنان را ترک کنند.