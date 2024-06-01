خلیج فارس مواج و متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، از امروز تا روز دوشنبه، با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود، همچنین در این مدت در برخی نقاط استان وقوع گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای دور از انتظار نیست

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۶ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا از عصر امروز ۱۸ تا ۴۸ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، از ظهر امروز به تدریج از قسمت‌های شمالی خلیج فارس ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۲۴۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.