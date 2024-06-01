خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علی ستاری: به تعبیر رهبر معظم انقلاب؛ «ملت ایران از دل آرزوهای تاریخی خودشان، جمهوری اسلامی را عَلم کردند و سر پا کردند.» و گزاف نیست اگر بگوییم این ملت فهیم در آغاز قرن چهاردهم شمسی از دل آرزوهای خود شهید آیت الله رئیسی را برگزیدند تا با پایان دادن به نگاه‌های سیاسی در قوه مجریه، دولت را به ریل اصلی خدمت‌رسانی به مردم بازگرداند و کم و کاستی‌های کشور را برطرف کند؛ مأموریتی که مردم انتظار دارند دولت‌های آینده در مسیر «شهیدِ جمهور» ادامه دهند.

با تأکیدات ریزبینانه «شهید آیت الله رئیسی» تمام استان‌های کشور به کارگاه‌های بزرگی برای کار و تلاش تبدیل شدند و نهضت بزرگ تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در سراسر کشور آغاز شد؛ شاید اگر رئیس جمهور شهید به دنبال تجارت سیاسی بود هیچ‌گاه به سمت و سوی تکمیل کارهای نیمه تمام دولت‌های پیشین نمی‌رفت اما نگاه تمدنی او به مدیریت در کشور موجب شد که در ابتدا برای احیای سرمایه‌های در حال تضییع نظام اسلامی که تحت عنوان پروژه‌های نیمه تمام سرمایه‌های اجتماعی را نیز تهدید می‌کرد دست به کار شود و پروژه‌های بسیاری در سراسر کشور تکمیل و تحویل مردم شد.

استان هرمزگان نیز از قاعده فوق‌الذکر مستثنی نبود و تیم اجرایی دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان انجام داد که امروز نتایج آن‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

وضعیت هرمزگان در ابتدای دولت سیزدهم بسیار حادتر از آن بود که درمانش با تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به پایان برسد، هرمزگان درگیر دردی کهنه ای به عنوان توسعه نامتوازن بود، توسعه‌ای که موجب ایجاد شکاف‌های بزرگ در مناطق مختلف شده بود، بر همین اساس با تأکیدات آیت الله رئیسی «پیشرفت توأم با عدالت» به عنوان چراغ راه مدیران دولت سیزدهم در استان هرمزگان قرار گرفت و با همراهی بی‌نظیر شخص رئیس جمهور که در دو سفری که به استان داشتند، نتایجی به دست آمد که صد البته برداشت محصول نهایی از آن‌ها همراهی دولت‌های آینده را نیز می‌طلبد.

یکی از نقایص توسعه در استان هرمزگان، تمرکز بر روی غرب بندرعباس بود و همین امر موجب ایجاد شکافی بزرگ بین این منطقه با سایر مناطق استان شده بود، دولت سیزدهم با شناسایی دقیق ظرفیت‌های استان ریل توسعه را از بندرعباس به سمت شرق تا انتهای استان در بشاگرد و از سمت غرب بندرعباس تا غربی‌ترین نقاط استان در انتهای شهرستان پارسیان تسری داد.

افتتاح ۲۰۰ مدرسه و ۸۰۰ کلاس درس و افزایش سرانه آموزشی بشاگرد

دولت سیزدهم با فهم درست از توسعه، در این برهه از توسعه هرمزگان نیروهای بومی را تبدیل به تماشاچیان توسعه نکرد و در گامی بنیادین بر اساس مشی دولت با کار گسترده و جهادی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی رکوردهای مدرسه‌سازی در استان جا به جا کرد به طوری که در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان هرمزگان ۸۰۰ کلاس درس در قالب ۲۰۰ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

در همین بین ۳۲۰ کلاس درس نیز در جهت ارتقای زیرساخت‌های تحصیلی دانش‌آموزان هوشمندسازی شد تا فرزندان هرمزگان برای آماده کردن خود جهت نقش آفرینی در آینده ایران عزیز چیزی کم از دیگران نداشته باشند؛ شاید ملموس‌ترین بخش از این تلاش مبارک را بتوان در بشاگرد به دید عموم گذاشت؛ چرا که با تلاش‌های دولت سیزدهم در بهمن ماه سال گذشته سرانه آموزشی شهرستان بشاگرد که یکی از محروم‌ترین نقاط ایران به شمار می‌آید و قبل از دولت سیزدهم بحث مدارس کپری در آن مطرح بود؛ از سرانه آموزشی کشور نیز پیشی گرفت و در حالی که میانگین سرانه آموزشی در کشور طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش در کشور ۵.۲۲ بود سرانه آموزشی در بشاگرد به ۷ متر رسید.

انطباق توسعه صنعتی استان به توسعه آموزشی با تأسیس هنرستان‌های تخصصی

نسخه شفابخش دولت شهید جمهور به همین جا ختم نمی‌شد بلکه اصلی‌ترین بخش کار در بُعد دیگری از توجه به نیروی انسانی بود، آن هم در بخش انطباق نقشه توسعه صنعتی استان به نقشه توسعه آموزشی است؛ طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های صنایع استان برای عدم جذب نیروهای بومی، نامتناسب بودن تحصیلات و مهارت‌های نیروهای بومی با تخصص‌های مورد نیاز صنایع بود بر همین اساس طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مهارت محور کردن آموزش، آستین‌ها برای تخصصی کردن هنرستان‌ها بالا زده شد و بر اساس برنامه توسعه استان هرمزگان که چشم اندازی درخشان در عرصه تولید فولاد و حوزه پالایشگاهی برایش دیده شده است، هنرستان‌های تخصصی فولاد و پالایش با کفالت خود صنایع راه‌اندازی شد.

رفته رفته تعداد هنرستان‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف افزایش یافت تا اینکه امروز این هنرستان‌ها به ۲۹ هنرستان رسیده است که آخرین نمونه از آن هنرستان انرژی اتمی است که با توجه به احداث نیروگاه اتمی در شهرستان سیریک طبق توافق با سازمان انرژی اتمی از مهر ماه پذیرش دانش‌آموز را آغاز خواهد کرد.

نکته جالب توجه در این هنرستان‌ها این است که آموزش دانش‌آموزان بر اساس استانداردهای خود صنایع انجام می‌شود؛ مثلاً شرکت فولادی که قیّم هنرستان فولاد است باید بر اساس نیازهای صنعتی‌اش دانش‌آموزان را آموزش دهد.

الزام صنایع به استفاده نیروهای بومی در استخدام‌ها

دیگر نسخه‌ای که برای از بین بردن تبعیض‌ها در جذب نیروی انسانی به صنایع در دستور کار دولت قرار گرفت الزام صنایع استان به برگزاری آزمون‌های استخدامی بود، تا پیش از دولت سیزدهم، استخدام‌ها در صنایع عمدتاً به صورت فله‌ای و بر اساس نظر شخصی مدیران عامل انجام می‌شد بر همین اساس مشاهده می‌شد که مدیرعامل مجموعه صنعتی اهل هر شهری باشد نیروهای آن شهر بیشتر در آن صنعت به کار گرفته می‌شد و همین امر موجبات نارضایتی مردم و نمایندگان هرمزگان در مجلس را ایجاد کرده بود و به اختلافاتی در سطح استان دامن می‌زد؛ رئیس جمهور شهید در هر دو سفری که به استان داشتند بر لزوم بومی‌گزینی تاکید کردند و مدیران استانی را به استفاده از نیروهای بومی الزام کردند، بر همین مبنا نماینده دولت در استان هرمزگان مأمور شد تا زمینه اجرای این دستور رئیس جمهور را فراهم کند.

نخستین تفاهم نامه جذب نیروهای بومی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ بین مهدی دوستی استاندار هرمزگان و هاشم نامور مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت بندرعباس به امضا رسید و بر اساس آن بنا شد ۲ هزار و ۶۵۰ نیروی بومی از طریق آزمون جذب پالایشگاه نفت بندرعباس شوند.

دومین تفاهم نامه نیز با شرکت پالایش نفت بندرعباس که مجری طرح ملی کک سازی است برای جذب ۸ هزار نیروی بومی از طریق متقاضیان بومی شغل در سامانه جستجوی شغل به امضا رسید.

رفته رفته بقیه صنایع نیز ملزم شدند تا در ادامه از این روش برای جذب نیرو استفاده کنند و در ۱۲ آذر ۱۴۰۲ تفاهم نامه استانداری هرمزگان با فولاد هرمزگان برای جذب ۲ هزار و ۲۰۰ نیروی بومی به امضا رسید؛ تا بدین طریق دستور رئیس‌جمهور شهید که در سفر به استان هرمزگان بیان کرد «بومی‌گزینی باید در تمام سطوح اجرا شود» عمل شود.

هدف گذاری برای تربیت نیروی انسانی منطبق با اقتصاد دریا

مهدی دوستی، استاندار هرمزگان همچنین از تلاش برای انطباق سند توسعه آموزشی استان هرمزگان با اسناد توسعه اقتصاد دریا محور خبر داده و دستور تشکیل کارگروهی از رؤسای دانشگاه‌های استان و مدیران آموزش و پرورش برای شناسایی رشته‌های مرتبط با اقتصاد دریا را صادر کرده است، تا در حوزه آموزش و پرورش، هنرستان‌های تخصصی مرتبط با رشته‌های مورد نیاز و در حوزه آموزش عالی دانشکده‌های مربوطه در هرمزگان راه‌اندازی شود.

وی همچنین نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است تا شورا را ملزم کند سرفصل‌های درسی مرتبط با اقتصاد دریا در کتب درسی دانش‌آموزان سراسر کشور گنجانده شود.