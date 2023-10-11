درگیری مبارزان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در اطراف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف نوار غزه با یکدیگر درگیر شدند.

منابع عبری اعلام کردند که شهرک صهیونیستی «نیر عام» در اطراف نوار غزه شاهد درگیری میان مبارزان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر در شهرک صهیونیستی سدیروت نیز صدای تیراندازی به گوش رسیده و مقامات صهیونیست از شهرک‌نشینان خواسته‌اند تا از بیم نفوذ مبارزان مقاومت در محل اقامت خود بمانند.

علاوه بر این منابع عبری اذعان کردند که تاکنون ارتش رژیم صهیونیستی نتوانسته کنترل مناطق پیرامونی نوار غزه را به دست بگیرد.

کمی پیشتر در نتیجه حملات موشکی جدید مقاومت به اراضی اشغالی آژیر هشدار در تل‌آویو، ریشون لتسیون، رحوفوت، اغوار، اللد، الرمله، بیت شیمش در قدس و نس تسیونا به صدا درآمد.

گردان‌های قدس و قسام اعلام کردند که این حملات در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه انجام می‌شود.