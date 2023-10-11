تعداد شهدای غزه به ۱۱۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه بمباران وحشیانه نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۱۰۰ نفر شهید و ۵۳۳۹ فلسطینی دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس این بیانیه از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۲۷ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدهاند و نزدیک به ۱۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
از سوی دیگر قایقهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از توپخانه ساحل غزه و شمال این باریکه را گلولهباران کردند. علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی غزه را موشکباران کرد.
گفتنی است حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در حالی ادامه دارد که اشغالگران صهیونیست مانند همیشه دست به ارتکاب جنایت نسلکشی زده و با استفاده از بمبهای حاوی فسفر در میان سکوت مجامع بین المللی به جنایات خود در غزه ادامه میدهند.
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