به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری زبان از کشته شدن یکی دیگر از مجروحان عملیات تیراندازی روز پنجشنبه در شهرک راموت در قدس اشغالی خبر دادند.

این منابع تاکید کردند که فرد کشته شده همان شهرک‌نشینی است که نظامیان اسرائیلی به گمان اینکه فلسطینی است به سمت او آتش گشودند.

با کشته شدن این صهیونیست، شمار کشته‌های این عملیات به ۴ نفر افزایش یافت.

۵ نفر دیگر در این عملیات مجروح شدند که حال دست کم دو نفر از آن‌ها وخیم است.

ساعاتی پیش از این نیز، منابع عبری زبان اعلام کردند که یکی از کشته‌های عملیات تیراندازی اخیر در شهرک راموت در قدس، خاخام یهودی «الیمالک واسرمن» است.

روزنامه عبری زبان معاریو اعلام کرد که واسرمن مدیر دادگاه خاخامی شهر اشغالی اشدود بود.

هر دو مجری این عملیات به شهادت رسیدند.

نظامیان اسرائیلی به منزل خانواده شهید ابراهیم و مراد النمر دو برادر مجری عملیات قدس در شهرک صور باهر در قدس یورش برده و اعضای خانواده آن‌ها را بازداشت کردند.

برخی منابع عبری زبان اعلام کردند که عملیات قدس با زیرگرفتن صهیونیست‌ها با خودرو آغاز شد و پس از آن دو مجری عملیات از خودرو پیاده شده و شهرک‌نشینان را به گلوله بستند.

از سوی دیگر، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که بیت المقدس سرفصل اصلی نبرد و پیشران همه نبردهای مقاومت باقی خواهد ماند.

«مصعب البریم» در مصاحبه با المیادین در واکنش به عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی افزود: حفظ وحدت میادین به یکی از اصول ثابت مدیریت نبرد با رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: مقاومت فلسطین از رزمندگان خود خواسته است آماده باشند و ممکن است رژیم اشغالگر زیر آتش حملات ما مجبور به شنیدن صدای مقاومت شود.

البریم تأکید کرد: ما به رژیم اشغالگر اطلاع داده‌ایم که مسئولیت کشتن تعدادی از اسرای خود را به علت بمباران وحشیانه در غزه بر عهده دارد.

همچنین سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد که از هفتم اکتبر تا کنون ۴۲۷ حمله رژیم صهیونیستی به مراکز بهداشتی و درمانی در کرانه باختری و نوار غزه را ثبت کرده است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۳ مورد از این حملات به مراکز درمانی نوار غزه انجام شده است.

این نهاد بین المللی همچنین اعلام کرد که از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون ۵۶۰ غیرنظامی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مراکز بهداشتی غزه شهید و بیش از ۷۱۸ نفر هم مجروح شدند.

وزارت بهداشت نوار غزه هم اعلام کرد: اشغالگران همچنان ۲۶ نفر از کادر درمان نوار غزه از جمله رئیس مجتمع پزشکی الشفاء در غزه را به اسارت گرفته‌اند و ما از همه طرف‌های بین المللی می‌خواهیم که به طور جدی و فوری برای آزادی آنها تلاش کنند.

روز گذشته همچنین یک فلسطینی شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک «بکعوت» در منطقه اغوار در کرانه باختری با خودرو زیر گرفت و دو نفر از آنها را زخمی کرد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم زخمی شدن دو نظامی اشغالگر را در عملیات زیر گرفتن با خودرو در منطقه اغوار در جنوب شرق طوباس تأیید کرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند مجری این عملیات به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسیده است.

منابع فلسطینی هم گزارش دادند که نظامیان رژیم اشغالگر اجازه ندادند خودروهای امدادی به یک فلسطینی زخمی که به اتهام تلاش برای زیر گرفتن نظامیان صهیونیست در منطقه اغوار هدف قرار گرفته بود، کمک کنند.