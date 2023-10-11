رتبه دوم لرستان در تولید میوه «عناب»/ برداشت سالانه ۴۵ تن

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: استان لرستان از نظر سطح زیر کشت عناب در کشور در جایگاه سوم قرار دارد؛ اما از نظر میزان تولید، بعد از خراسان جنوبی، رتبه دوم تولید عناب را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: سطح زیر کشت عناب در استان، ۹۰ هکتار است و این در حالی است که از این میزان، ۵۰ هکتار از باغستانها در شهرستان الیگودرز قرار دارد که این امر لزوم توسعه کشت و تولید محصولات جانبی از جمله ایجاد صنایع تکمیلی را دوچندان میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: تولید این محصول طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است بهگونهای که سالیانه حدود ۴۵ تن عناب در استان برداشت میشود.
شاهرخی، ادامه داد: منطقه «بزنوید» الیگودرز به دلیل داشتن عنابستان های باصفا معروف است و در این فصل بخش زیادی از عناب تازه بازار را تأمین میکنند.
وی عنوان کرد: هدفگذاری ما شناسایی اراضی مستعد آبی و دیم برای کشت عناب است. بنا داریم برایناساس گونههای خوب اصلاح شده سازگار وارد کنیم و در کنار آن از گونههای منطقه نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: بزرگترین چالش در زمینه کاشت عناب؛ عدم وجود بازار ثابت است و همین امر باعث شده است تا فروش محصول بهسختی صورت گیرد.
شاهرخی، ادامه داد: باتوجهبه دانش بومی، کشاورزان در کشت و کار عناب معمولاً از کود دامی استفاده میکنند و کودهای شیمیایی به کار نمیبرند به همین دلیل از نظر سلامت هم محصول بسیار سالمی است.
وی عنوان کرد: میوه عناب سرشار از آنتیاکسیدان است و خواص بیشماری دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درباره خواص این میوه گفت: عناب به دلیل وجود مواد قندی به میزان ۳۶.۷۴ در عناب تازه و ۷۱.۷۷ درصد عناب خشک و نیز مواد پروتئینی و مواد لعابی فراوان از نظر غذایی اهمیت ویژهای دارد و بهصورت تازه و خشک مصرف میشود.
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