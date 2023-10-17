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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۸

در جریان سفر به مسقط انجام شد؛

دیدارسردار احمدی مقدم بارئیس دانشگاه مطالعات راهبردی و دفاعی عمان

دیدارسردار احمدی مقدم بارئیس دانشگاه مطالعات راهبردی و دفاعی عمان

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی که در رأس یک هیات عالی‌رتبه نظامی به کشور عمان سفر کرده است با سرلشکر حامد بن احمد سکرون دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی که در رأس یک هیات عالی‌رتبه نظامی به کشور عمان سفر کرده است در ملاقات با سرلشکر حامد بن احمد سکرون، رئیس دانشگاه مطالعات راهبردی و دفاعی عمان، بر تقویت و توسعه مناسبات میان دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار سرلشکر حامد بن احمد سکرون با بیان مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت اعلام آمادگی کرد که این مناسبات در زمینه‌های علمی، پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو بین دو کشور گسترش یابد. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی کشورمان سپس از دانشکده دفاع ملی، دانشکده فرماندهی و ستاد و موزه نظامی عمان بازدید به عمل آمد.

اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به کشور عمان با علی نجفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عمان، در محل سفارتخانه ملاقات و در خصوص راه‌کارهای تقویت و توسعه روابط دو کشور رایزنی کردند.

کد مطلب 5913734
هادی رضایی

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