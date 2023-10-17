به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با راه‌یابی فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» به کارگردانی مهدیه محمدی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدرضا حسینی به بخش فیلم‌های کوتاه داستانی چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پوستر این اثر با طرحی از علی غیاث‌آبادی منتشر شد.

این اثر کوتاه ۱۷ دقیقه‌ای که ژانری عاشقانه دارد، در شمال کشور فیلمبرداری شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «آدم‌ها من را به یاد تو نمی‌اندازند، اینجا هیچکس شبیه تو نیست… دلم که تنگ می‌شود برایت، کنار آتش می‌نشینم، دریا می‌کشم و به درختان فکر می‌کنم.»

نیما نادری و مهدخت مولایی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

«آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» دومین اثر مهدیه محمدی در مقام کارگردان پس از فیلم کوتاه «برادر» است و اولین رونمایی آن در چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران خواهد بود.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: محمدمهدی عزیزمحمدی، مدیر تولید: پرویز کاظم‌لو، جانشین تهیه‌کننده: وحید عبدلی، مدیر فیلمبرداری: بهنام کریمی، طراح صحنه و لباس: حمید بخشی، مدیر صدابرداری: داوود ربیعی، طراح گریم: پیام ابوالحسنی، تدوین: مهدی توسلی، موسیقی: امید روشن‌بین، صداگذار: محمود لاجوردی، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محمد کشاورز، اصلاح رنگ و نور: علی شعبانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شیدا صبوری، منشی صحنه: ملیکا یوسفی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: محمود جوانشیر، طراح پوستر: علی غیاث‌آبادی، ساخت تیزر: امید میرزایی، مدیر تدارکات: احسان جهاندیده پاشاکی و تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری نگاه آخر و انجمن سینمای جوانان ایران _ دفتر تهران.

تیزر فیلم کوتاه داستانی «زاک»

تیزر فیلم کوتاه داستانی «زاک» به نویسندگی و کارگردانی علی خسروی و از آثار بخش ملی داستانی و «ایران جوان» چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که توسط لقمان خالدی ساخته شده است، منتشر شد.

این اثر که محصول انجمن سینمای جوانان ایران و باشگاه فیلم رویاد است، یک درام اجتماعی-خانوادگی است که در استان گیلان مقابل دوربین رفته و در ستایش خانواده و زن ایرانی ساخته شده است.

«زاک» هشتمین فیلم کوتاه داستانی علی خسروی است و فهیمه مومنی، مهرداد بخشی، محمد امین، احمد امیری امامی و ری را سلطانی در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل این اثر عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محسن حسینی، تدوین: لقمان خالدی، صدابردار: حسن شبانکاره، مشاور کارگردان: مهدی مهرنیا، آهنگساز: محمد صانعی، طراحی و ترکیب صدا: حسن شبانکاره، طراح صحنه: علی خسروی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: فرید مرزوقی، مدیر تولید: مهرزاد فکری، چهره‌پرداز: مهسا ارشادی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجدوفایی، طراح نشان و پوستر: محمد اسفندیاری، جلوه‌های بصری: ادریس محمدی و علی پیله‌ور، طراح لباس: سیده نرجس قوامی، مشاور پزشکی: نجمه وقاری و فرزانه حسین زاده، دستیار اول فیلمبردار: امین شهسواری، منشی‌صحنه: معصومه موسوی، سرپرست گروه هنروران: احمد امیری امامی، جانشین تولید: تورج رضوی، مدیر تدارکات: سینا جعفری، عکاس: ابوالفضل ربیع‌پور، مشاور رسانه‌ای: رکسانا قهقرایی، تهیه کننده: علی خسروی، پخش بین‌المللی: درگاه فیلم ایران.

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.