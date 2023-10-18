دریافت 7 MB کد مطلب 5914952 https://mehrnews.com/x33hyk ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴ کد مطلب 5914952 فیلم هنر فیلم هنر ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۷۵ پروانه ساخت فیلم صادر کردیم محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در یک سال و نیم اخیر ۱۷۵ پروانه ساخت فیلم صادر کردیم. کپی شد مطالب مرتبط سینماگران داریوش مهرجویی را بدرقه کردند برنامه نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد/ برگزاری جایزه نقد پوستر «آخرین شیهه…» منتشر شد/ انتشار تیزر «زاک» برچسبها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد مهدی اسماعیلی فیلم سینمایی پروانه نمایش
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