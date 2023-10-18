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کد مطلب 5914952
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

۱۷۵ پروانه ساخت فیلم صادر کردیم

۱۷۵ پروانه ساخت فیلم صادر کردیم

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در یک سال و نیم اخیر ۱۷۵ پروانه ساخت فیلم صادر کردیم.

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