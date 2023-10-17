سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی سند افق مطلوب این کمیسیون را به منظور برنامهریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی با رویکرد مسئولیتپذیر نسبت به مسائل مردم و کشور بررسی و تصویب کرد.
در این کمیسیون بر «مسئولیتپذیری در برابر محتوای فضای مجازی»، «ضرورت توجه به نیازها و مسائل مردم»، «بهرهمندی از ظرفیت خبرگان حوزوی و دانشگاهی» و «ارتباط و تعامل نزدیک با کنشگران مردمی و فعالین زیستبوم کسبوکار» تأکید شد.
در ادامه این جلسه، با توجه به عملیات غرورآفرین و شجاعانه مردم مظلوم غزه و جنایات اسفناک رژیم کودککش اسرائیل، «برنامه حمایت از فعالیتهای مردمی در زمینه نقشآفرینی ملی و بینالمللی با موضوع فلسطین» ارائه و به بحث گذاشته شد که بر اساس آن اعضای کمیسیون ضمن بیان اینکه مسئله فلسطین، مسئلهای انسانی است و مختص به جهان اسلام نیست، بر لزوم برنامهریزی جهت همگرایی و همافزایی قوه عقلانیت و احساسات مردم ایران و جهان تأکید کردند.
بنابراین گزارش، استفاده از فناوریهای تولید تصویر به کمک هوش مصنوعی بهعنوان ظرفیتی نوین و مقیاسپذیر در تولید سریع و خلاقانه محتوا از دیگر موضوعات مطرح شده در این کمیسیون بود.
گفتنی است؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی با مجموعهای از وظایف «سیاستگذاری»، «طراحی برنامههای کلان»، «تقسیم کار، همافزایی و هماهنگی ملی» و «نظارت»، در دوره جدید ضمن قدردانی از خدمات جناب آقای خالدی، با دبیری حجتالاسلام محمدمهدی تجریشی- معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی برگزار شد.
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