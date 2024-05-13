به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده محصولات کشاورزی برای هفته جاری (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد. نوبرانه این هفته بازار میوه عرضه توت سفید، زردآلو و خربزه است که هر کیلو گرم به ترتیب ۱۴۸ تا ۱۵۹، ۷۵ و ۵۹ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نیز به شرح زیر است؛

هر کیلو گرم سیب زرد ۳۹.۸۰۰ تا ۶۹.۸۰۰، سیب قرمز ۳۹.۸۰۰ تا ۵۹.۸۰۰، لیمو شیرین ۵۸ تا ۶۴.۸۰۰، نارنگی ۲۰، کیوی ۷۹.۸۰۰ تا ۸۹، توت فرنگی ۱۷۵ تا ۱۸۸ و پرتقال ۳۰ تا ۴۹ تومان است.

در بازار میوه‌های نوبرانه هر نیم کیلو گرم چاقاله بادام ۱۰۰ و گوجه سبز ۷۵ تا ۱۵۰ هزار تومان است. همچنین هر کیلو گرم گلابی وحشی ۲۴۵ هزار تومان در میوه فروشی‌ها به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه بین ۱۳ تا ۱۶.۸۰۰، طالبی ۲۹.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰، ملون ۲۸.۸۰۰ و جانا ۳۴.۸۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو گرم ۷۲ تا ۸۵.۸۰۰ تومان و هر دانه نارگیل ۶۵ و آناناس ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزی‌جات

در ادامه قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر می‌آید.

هر کیلو گرم گوجه فرنگی ۲۲.۸۰۰، هویج ۱۹.۸۰۰ تا ۲۴.۸۰۰، کاهو ۲۳.۸۰۰ تا ۲۴.۸۰۰، کلم پیچ ۲۲.۸۰۰ تا ۲۴.۸۰۰، خیار ۲۹.۸۰۰ تا ۳۴.۸۰۰، باقالی ۲۳.۸۰۰، ذرت ۵۹.۸۰۰، لیمو ترش ۵۹ تا ۱۲۹ و سیر تازه ۱۷۸ تا ۱۹۵ هزار تومان تعیین شده است.

سیب زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۴.۹۰۰ تا ۲۵.۸۰۰، پیاز شیری (سفید) ۲۹.۸۰۰ تا ۳۱.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۹.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است؛ در این هفته انواع میوه ۴۱ درصد و سبزیجات ۳۴ درصد ارزان‌تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.