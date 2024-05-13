عامل تیراندازی در شیراز توسط پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت منزل و علمک گاز در یکی از محله‌های شهر که منجر به خسارت و رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۲ آزادگان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیراز افزود: مأموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفا عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه گرم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.