  1. استانها
  2. فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۹

فرمانده انتظامی شیراز:

عامل تیراندازی در شیراز توسط پلیس دستگیر شد

عامل تیراندازی در شیراز توسط پلیس دستگیر شد

شیراز - فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان در کمترین زمان ممکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت منزل و علمک گاز در یکی از محله‌های شهر که منجر به خسارت و رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۲ آزادگان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیراز افزود: مأموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفا عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه گرم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6105090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها