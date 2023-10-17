محمد اسدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع مشکلات اجتماعی و ساماندهی مشاغل کاذب و ساماندهی دست‌فروشان اظهار کرد: رشد سریع اشتغال غیررسمی و مشکلات ناشی از آن، توجه بیش از پیش پژوهشگران، فعالان توسعه و برنامه ریزان حوزه شهری را به خود جلب کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه یکی از عمده ترین و گسترده‌ترین انواع اشتغال غیررسمی، دست‌فروشی است، تصریح کرد: فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای گروه‌های فاقد مهارت و سرمایه از عوامل ایجاد پدیده دستف‌روشی است.

اسدیان بیان کرد: گروه‌های آسیب پذیر مانند بیکاران فصلی، زنان و جوانان به دلیل نیافتن شغل در بازار کار، ناگزیر به بخش غیررسمی اقتصاد و دست‌فروشی روی می‌آورند.

وی اذعان کرد: پدیده دست‌فروشی در شهرهای کرج، به دلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت‌های شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمت‌های ارزان‌تر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات، بیکاری، با شتاب فزاینده ای در حال گسترش است این پدیده در سال‌های اخیر با توجه به بحران‌های متعدد اقتصادی خصوصاً در پاندمی کرونا شتاب بیشتری گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج با نگاهی علمی به آسیب شناسی پدیده دست‌فروشی، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی در شهر کرج آن مورد بررسی قرار گرفته است بر این اساس در زمینه سامان دهی دست‌فروشان و انتقال این مشاغل به بخش رسمی، سازوکارها و اقدامات کشورهای مختلف و همچنین تجارب شهرهای مختلف داخل کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: پیشنهادهای زیر با توجه به شرایط حاکم بر دست‌فروشی در شهر کرج که دارای ۹رروز بازار فعال متعلق به شهرداری کرج، حدود ۱۰۵۳ نفر دست‌فروش در مناطق ده گانه و ۲۴۹ موتورهای سیار در حال فعالیت هستند قابل ارائه است.

اسدیان، رسمیت بخشی به دو فعالیت دست‌فروشی ثابت و فروشندگی در بازارهای محلی، با هدف سامان دهی این فعالیت‌ها، اعطای مجوز به دست فروشان ثابت توسط شهرداری براساس نیازمندی‌های شهری، متحدالشکل کردن وسیله دست‌فروشان ثابت رسمی که باعث بی نظمی فضای شهری نمی‌شود، بلکه به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهری محسوب شود را از پیشنهادهای مرکز پژوهش عنوان کرد.

وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود بازارهای محلی به عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین راهبرد برای سامان دهی فعالیت‌های غیررسمی و مدیریت آن توسط شهرداری تعیین مکان‌های بازارهای محلی طبق برنامه‌های عمرانی و شهرسازی توسعه یابد.

اسدیان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و اصناف و بازارهای عمومی به عنوان یک تشکیلات صنفی و نماینده قانونی اصناف فعال در بازارهای محلی با هدف پیگیری حقوق و مطالبات این بخش از فعالان اقتصادی، محسوب شدن حرفه فروشندگی در بازار با تعیین گروه‌های شغلی، به عنوان حرفه‌ای رسمی و ثبت شده در اقتصاد و قوانین کار، ایجاد زمینه پرداخت بیمه اجباری درمان، راه اندازی سامان بازارها استفاده از کارت‌های هویتی الکترونیکی با روش rfidبه صورت یکپارچه مدیریت ساماندهی را تسهیل خواهد کرد.