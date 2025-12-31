به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌پور در پایان دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای شهر کرج در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت سالروز نهم دی ماه به عنوان نماد بصیرت و آگاهی مردم ایران، فرا رسیدن ماه رجب و ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت.

وی با اشاره به بررسی گزارش سه کمیسیون «برنامه و بودجه»، «شهرسازی» و «عمران» در جلسه امروز شورا اظهار کرد: مصوبات مطرح‌شده عمدتاً مربوط به پرونده‌های شخصی شهروندان بود و مصوبه عمومی در دستور کار شورا قرار نداشت.

سخنگوی شورای شهر کرج در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اشغال و اجاره پیاده‌روها تصریح کرد: بر اساس بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جلوگیری از اشغال معابر عمومی از وظایف صریح و قانونی شهرداری است و پیاده‌روها از اموال عمومی محسوب می‌شوند که شهرداری تنها وظیفه صیانت از آن‌ها را بر عهده دارد و به هیچ عنوان حق اجاره یا فروش این فضاها را ندارد.

قاسم‌پور با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره دریافت وجوه غیررسمی از برخی دست‌فروشان گفت: اگر چنین اقداماتی با همکاری برخی عوامل صورت گرفته باشد، مصداق بارز فساد محسوب می‌شود و شورای شهر این موضوع را به صورت محرمانه به شهرداری منعکس کرده و پیگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه اجتماعی به پدیده دست‌فروشی افزود: دست‌فروشی واقعیتی اجتماعی است که باید با برنامه‌ریزی درست، تعیین زمان و مکان مشخص و سازوکارهای قانونی ساماندهی شود؛ نه اینکه معابر عمومی به بهانه ساماندهی در اختیار افراد یا جریان‌های غیررسمی قرار گیرد.

سخنگوی شورای شهر کرج همچنین به موضوع حریم شهر اشاره کرد و گفت: حریم شهر فاقد کاربری ساخت و ساز است و تا زمانی که به محدوده قانونی شهر اضافه نشود، صدور پروانه در این مناطق ممکن نیست؛ با این حال، مطالبات ساکنان این مناطق قابل درک است و شورا پیگیر راهکارهای قانونی برای حل مشکلات آنان خواهد بود.

قاسم‌پور در ادامه به اهمیت حمایت هدفمند از جشنواره‌ها و رویدادهای شهری اشاره کرد و گفت: هر برنامه‌ای که موجب نشاط اجتماعی در جامعه شود و در چارچوب قوانین کشور اجرا گردد، قابلیت حمایت دارد؛ اما این حمایت باید از مسیر قانونی و با پیشنهاد رسمی سازمان فرهنگی شهرداری به شورا انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت سنتی شهری خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان شرط مقبولیت و مشروعیت تصمیمات مدیریت شهری است و شهرداری و شورا باید به سمت حکمرانی دوسویه و جلب مشارکت واقعی مردم حرکت کنند.