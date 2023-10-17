واکنش فدراسیون کشتی به ابطال انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۲، برگزار و علیرضا دبیر بار دیگر به مدت چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. پس از این اتفاق، عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری دیگر نامزدهای حاضر در انتخابات، با اعتراض به روند برگزاری خواهان ابطال انتخابات فدراسیون کشتی شدند.

این نفرات رعایت نشدن برخی از بندهای اساسنامه را دلیل شکایت خود از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان بیان کردند.

شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید صدر تهران هم پس از بررسی اعتراض، رأی به ابطال انتخابات فدراسیون کشتی داد. رأی صادره در مدت زمان بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

یک مقام مسئول در فدراسیون کشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره رأی صادر شده از سوی دادگاه و ابطال انتخابات فدراسیون کشتی گفت: ما هم در فضای مجازی این نامه را دیدم و به نظرم موضوع مهمی نیست. من به مسائل حقوقی اشراف ندارم اما در انتهای این نامه هم درج شده که تا ۲۰ روز فرصت اعتراض و تجدید نظر وجود دارد.

وی گفت: با توجه به رأی دیوان عدالت اداری می‌توانند انتخابات یک فدراسیون را باطل اعلام کنند، این دادگاه افراد حقیقی است. ماهیت وزارت ورزش حقوقی است، البته این اطلاعات من است و همانطور که گفتم به مسائل حقوقی هم زیاد اشراف ندارم. ولی این موضوع از سوی بخش حقوقی فدراسیون پیگیری خواهد شد.

این مقام مسئول در واکنش به این سوال که چه موارد از بندهای اساسنامه در اننتخابات رعایت نشده که نامزدهای فدراسیون شکایت کردند، گفت: انتخابات فدراسیون کاملاً قانونی برگزار شده و تمامی بندهای اساسنامه هم رعایت شده است.