حسن رنگرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی، کشتی بهترین عملکرد را داشت. از ۶ کشتی‌گیر اعزامی، موفق به کسب پنج مدال شدیم. به لحاظ کمیت و کیفیت مدال، نتایج این دوره جز بهترین نتایج سه دوره اخیر بوده است. البته نتایج می‌توانست بهتر باشد چرا که هدف‌گذاری ما چهار مدال طلا بود.

دلخانی رؤیای رسیدن به المپیک را پرداخت کرد

وی اظهار داشت: دانیال سهرابی و ناصر علیزاده می‌توانستند به مدال طلا برسند. علیزاده اسیر تصمیمات اشتباه داور شد. در ۶۰ کیلوگرم میثم دلخانی هزینه رؤیای رسیدن به المپیک را داد. او می‌توانست در چرخه انتخابی در دسته ۶۳ کیلوگرم قرار بگیرد، ولی برای اینکه شانس خود را برای رسیدن به المپیک محک بزند به دسته ۶۶ کیلوگرم آمد اما در نهایت در بازی‌های آسیایی هانگژو با توجه به کاهش وزن زیادی هم که داشت نتوانست نتیجه بگیرد. ما هم به این نتیجه رسیدیم حضور او در وزن ۶۰ کیلوگرم غیرممکن است.

دانیال سهرابی کم‌تجربه است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: در وزن ۶۷ کیلوگرم دانیال سهرابی هزینه کم تجربگی‌اش را پرداخت کرد. او به راحتی می‌توانست با اختلاف امتیاز زیاد برابر حریف‌اش پیروز میدان شود، اما به خاطر کمبود تجربه مدال برنز را با طلا عوض کرد.

باید برای تغییر نسل کشتی فرنگی هزینه بدهیم

رنگرز تأکید کرد: ما باید برای تغییر نسل در کشتی فرنگی هزینه پرداخت کنیم. کشتی‌گیران جوان در کنار باتجربه‌ها قرار بگیرند و شانس حضور در رقابت‌های رسمی را پیدا کنند تا بتوانیم پشتوانه‌های خوب برای بعد از المپیک در اوزان مختلف داشته باشیم.

عملکرد کاویانی نژاد قابل قبول بود

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد وضعیت دیگر کشتی‌گیران حاضر در بازی‌های آسیایی عنوان کرد: در دسته ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی‌نژاد خیلی خوب ظاهر شد، او مانند مسابقات قهرمانی آسیا بسیار باثبات و بدون اشتباه کشتی گرفت. در مرحله فینال هم با نتیجه تساوی مغلوب قهرمان جهان شد. به نظرم او عملکرد خوبی داشت.

ناصر علیزاده باز هم دور از انتظارات ظاهر شد

رنگرز خاطرنشان کرد: در ۸۷ کیلوگرم ناصر علیزاده با وجود تصمیمات اشتباهی که داور رقم زد، اما علیزاده مثل مسابقات قهرمانی جهان در این رقابت هم دور از انتظار ظاهر شد و عملکرد قابل قبولی نداشت. در اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم، هادی ساروی و امین میرزازاده علی‌رغم خستگی که از مسابقات جهانی داشتند و زمان کوتاهی برای ریکاوری ذهنی و جسمی داشتند اما با شایستگی نشان طلا را کسب کردند.

فدراسیون کشتی با اختلاف زیاد موفق‌ترین است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: در مجموع فکر می‌کنم کارنامه کشتی در بازی‌های آسیایی هانگژو قابل قبول بود. از ۱۲ ورزشکار اعزامی ۱۰ کشتی‌گیر به مدال رسیدند که ۵ نفر از آن‌ها موفق به کسب مدال طلا شدند با این شرایط می‌توان گفت قوی‌ترین فدراسیون حاضر در رقابت‌های هانگژو با اختلاف زیاد کشتی بود.

طلسم عدم نتیجه‌گیری بعد از یک دهه شکسته شد

رنگرز در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر به عملکرد تیم ملی در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: مسابقات جهانی سال ماقبل المپیک حساسیت بسیار بالایی دارد و کار سخت است. برعکس سال گذشته در این دوره از مسابقات روس‌ها، بلاروس‌ها و کوبایی‌ها حضور داشتند بنابراین سطح مسابقات بسیار بالا بود. من از عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی رضایت کامل دارم. در وزن ۵۵ کیلوگرم پوریا دادمرز جای پای اسطوره کشتی فرنگی حمید سوریان گذاشت و طلسم عدم نتیجه‌گیری در این وزن بعد از یک دهه شکسته شد.

در برخی اوزان باید بهای تغییر نسل را بدهیم

وی گفت: در ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن‌نژاد هفت دور کشتی گرفت و نسبت به سال قبل رشد کرد و موفق به کسب سهمیه هم شد. در وزن ۶۰ کیلوگرم ایمان محمدی بسیار کشتی‌گیر شایسته‌ای است اما او تنها ۲۰ سال سن داشت و فکر می‌کنم تحت تأثیر جو مسابقات قرار گرفت و نتوانست در مصاف با کشتی‌گیر صربستانی توانایی خودش را نشان دهد. او در همه تورنمنت‌ها به مدال رسیده بود، ولی او جز کشتی‌گیرانی است که کشتی فرنگی باید هزینه تغییر نسلش را پرداخت کند.

رضا گرایی به خاطر کاهش وزن اذیت شد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد عملکرد رضا گرایی گفت: رضا گرایی برای این مسابقات خیلی به خاطر کاهش وزن اذیت شد. او توانست به سهمیه المپیک برسد اما قطعاً اگر شرایط قرعه برای او مناسب‌تر بود ما می‌توانستیم تکرار مدال طلای او را در مسابقات جهانی ببینیم. در بازه زمانی سه سال کسب چهار مدال جهانی و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم کار بسیار سختی است.

برای المپیک در مورد گرایی تدبیری متفاوت خواهیم داشت

رنگرز تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع برای محمدرضا گرایی شرایط وزنی اوست و باید برای المپیک تدبیری متفاوتی داشته باشیم. ما باید شرایط کاهش وزنی او را تغییر دهیم تا برای مسابقات بعدی با چالش روبه‌رو نشود. اگر بتوانیم شرایط کاهش وزنی او را درست مدیریت کنیم قطعاً در آینده بهتر نتیجه خواهد گرفت.

برادران گرایی به هیچ عنوان از نظر بدنسازی مشکل نداشتند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه برادران گرایی فرسوده بودند و از نظر بدنسازی دچار مشکل بودند، اظهارداشت: من به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم. علی گرایی در سه دقیقه دوم مبارزه‌اش توانست ۵ امتیاز کسب کند، بنابراین کشتی‌گیری که چنین شرایطی دارد، چالش او آمادگی جسمانی نیست. زمانی می‌توانیم بگوییم کشتی‌‎گیر به لحاظ بدنسازی مشکل دارد که در سه دقیقه دوم نتواند هیچ امتیازی بگیرد. بنابراین علی گرایی اصلاً مشکل بدنی نداشت و حتی در مبارزه اولش با حریف روس عالی کشتی گرفت و حتی یک اخطار هم دریافت نکرد.

محمدعلی گرایی پراشتباه کشتی گرفت

وی تأکید کرد: این دو برادر از نظر بدنسازی مشکلی نداشتند، اما محمدعلی در دومین کشتی خود پراشتباه ظاهر شد. مهم‌ترین مشکل رضا گرایی هم مسئله کاهش وزن اوست، او با حریف ژاپنی خود کشتی سنگینی گرفت و بلافاصله ۲۰ دقیقه بعد با کشتی‌گیر آذربایجانی کشتی گرفت، همین موضوع باعث شد در این بازه زمانی کوتاه به درستی ریکاوری نشود. رضا گرایی مشکل وزنی داشت اما به هیچ عنوان هم رضا و هم علی از نظر بدنسازی دچار مشکل نبودند.

تنها ساروی شاداب کشتی نگرفت

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد عملکرد ساروی در مسابقات جهانی خاطرنشان کرد: قبول دارم که هادی ساروی در سه دقیقه‌های دوم بدنش شادابی لازم را نداشت و باید این موضوع را بررسی کنیم. او تنها کشتی‌گیر ما بود که شاداب کشتی نگرفت. حریف کوبایی بعد از چند سال دوباره کشتی می‌گرفت و با عملکرد قابل قبولش همه را متعجب کرد. ما شرایط ساروی را بررسی می‌کنیم تا این موضوع به درستی آسیب‌شناسی شود.

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در المپیک ۴ سال زمان نیاز داریم

رنگرز در مورد شرایط کشتی فرنگی برای المپیک گفت: در این یک سال گذشته کشتی فرنگی در تمامی رویدادها نتیجه گرفت. در مسابقات آسیایی نسبت به سال گذشته که تیم دوم شده بود، امسال ما عنوان قهرمانی را به دست آوردیم. در مسابقات جهانی امسال نسبت به سال قبل عملکرد کشتی فرنگی روند صعودی پیدا کرده بود و یکی از بهترین نتایج ادوار سال قبل از المپیک را کسب کردیم. خدا را شکر وضعیت کشتی فرنگی رو به رشد است ولی برای کسب نتیجه در المپیک حداقل به چهار سال زمان نیاز داریم. این زمان را ما در اختیار نداریم اما تلاش می‌کنیم از تمامی ظرفیت موجود نهایت استفاده را ببریم.