به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی هانگژو عملکرد قابل قبولی نداشت و از هشت وزنهبردار حاضر در این مسابقات تنها علی داوودی در دسته فوقسنگین موفق به کسب مدال نقره شد و مابقی وزنهبرداران یا اوت کردند یا در ردههای پایین جدول ردهبندی قرار گرفتند.
برخی از وزنهبرداران هم در جریان مسابقات انصراف دادند. تیم ملی وزنهبرداری ایران پیش از بازیهای آسیایی هانگژو، در مسابقات جهانی به میزبانی ریاض عربستان به غیر از یک مدال طلای میرمصطفی جوادی و برنز علی داوودی مابقی وزنهبرداران دستشان از مدال کوتاه ماند.
عملکرد تیم ملی وزنهبرداری در بازیهای آسیایی هانگژو یک رکورد منفی برای فدراسیون انوشیروانی به ثبت رساند چرا که پیش از این در بازیهای آسیایی جاکارتا در سال ۲۰۱۸ تیم ملی وزنهبرداری ایران موفق به کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز شده بود. همچنین در سال ۲۰۱۴ در جریان بازیهای آسیایی اینچئون وزنهبرداران ایران به یک طلا و یک نقره رسیده بودند.
تیم ملی وزنهبرداری ایران بعد از ۲۱ سال که در همه ادوار حضور در بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا میشد، این بار در بازیهای آسیایی هانگژو بدون طلا ماند. پیش از این پولادمردان ایران در سالهای ۱۹۸۶ بازیهای آسیایی سئول، ۱۹۹۰ بازیهای آسیایی پکن و ۱۹۹۴ بازیهای آسیایی هیروشیما موفق به کسب مدال طلا نشده بودند.
عملکرد وزنهبرداری ایران در ادوار حضور در بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
وزنهبرداری از سال ۱۹۵۱ در بازیهای آسیایی حضور پیدا کرد. در اولین دوره حضور در این مسابقات، پولادمردان ایران با کسب ۶ مدال طلا، ۳ مدال نقره قهرمانی این مسابقات را از آن خود کردند.
در سال ۱۹۵۴ تیم ملی وزنهبرداری در بازیهای آسیایی به میزبانی مانیل حضور نداشت.
در سال ۱۹۵۸ بازیهای آسیایی در توکیو برگزار شد که تیم ملی وزنهبرداری با کسب ۳ مدال طلا، ۴ نقره و یک برنز عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
در سال ۱۹۶۲ در بازیهای آسیایی به میزبانی جاکارتا تیم ملی وزنهبرداری حضور نداشت.
در سال ۱۹۶۶ بازیهای آسیایی بانکوک پولادمردان ایران موفق به کسب ۳ مدال طلا، ۴ مدال برنز شد که قهرمانی آن مسابقات را هم به نام وزنهبرداران ایران ثبت شد.
در سال ۱۹۷۰ در بازیهای آسیایی که مجدداً به میزبانی بانکوک برگزار شد ۶ مدال سهم پولادمردان ایران شد که ۲ مدال طلا، یک نقره و سه برنز به کاروان ورزشی ایران اضافه کردند.
در سال ۱۹۷۴ بازیهای آسیایی به میزبانی تهران برگزار شد که ۸ مدال (۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز) سهم وزنهبرداران ایران در این مسابقات بود.
در سال ۱۹۷۸ در بازیهای آسیایی به میزبانی بانکوک تیم ملی وزنهبرداری غایب بود.
در سال ۱۹۸۲ بازیهای آسیایی به میزبانی دهلی نو تیم ملی وزنهبرداری افت شدید پیدا کرد و تنها یک مدال طلا و ۲ نقره سهم این تیم شد.
در سال ۱۹۸۶ بازیهای آسیایی به میزبانی سئول تیم ملی وزنهبرداری عملکرد بسیار ضعیفی داشت به طوری که پولادمردان موفق به کسب حتی یک مدال هم نشدند.
در سال ۱۹۹۰ بازیهای آسیایی به میزبانی پکن تیم ملی وزنهبرداری با تنها یک عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.
در سال ۱۹۹۴ بازیهای آسیایی به میزبانی هیروشیما ژاپن تیم ملی وزنهبرداری بدترین نتیجه را کسب کرد و با ۱۱ نفر وزنهبردار در این مسابقات شرکت کردند که حتی موفق به کسب یک مدال هم نشد.
در سال ۱۹۹۸ بازیهای آسیایی به میزبانی بانکوک تیم ملی وزنهبرداری موفق به کسب ۵ مدال (یک طلا، ۲ نقره، ۲ برنز) شد.
در سال ۲۰۰۲ بازیهای آسیایی به میزبانی بوسان وزنهبرداران ایران موفق به کسب ۷ مدال شدند که ۳ نقره و ۳ برنز و یک مدال طلا سهم پولادمردان در این مسابقات بودند.
در سال ۲۰۰۶ بازیهای آسیایی به میزبانی دوحه کاروان وزنهبرداری ایران موفق به کسب یک مدال طلا شد.
در سال ۲۰۱۰ بازیهای آسیایی به میزبانی گوانژو تی ملی وزنهبرداری ایران به یک طلا، یک نقره و یک برنز رسید.
در سال ۲۰۱۴ بازیهای آسیایی به میزبانی اینچئون تیم ملی وزنهبرداری موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شد.
در سال ۲۰۱۸ بازیهای آسیایی جاکارتا تیم ملی وزنهبرداری موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.
در سال ۲۰۲۲ بازیهای آسیایی هانگژو تیم ملی وزنهبرداری تنها موفق به کسب یک مدال نقره شد.
نتایج وزنه برداران ایرانی در هانگژو به شرح زیر است:
۱- ریحانه کریمی اوت در دسته ۶۴ کیلوگرم زنان
۲- حسین سلطانی پنجم دسته ۸۱ کیلوگرم مردان
۳- امیر حقوقی هشتم دسته ۹۶ کیلوگرم مردان
۴- میرمصطفی جوادی نهم دسته ۹۶ کیلوگرم مردان
۵- الهه رزاقی نهم دسته ۷۶ کیلوگرم زنان
۶- مهدی کرمی پنجم دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان
۷- رضا دهدار اوت در دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان
۸- سیده الهام حسینی انصراف از ادامه رقابتهای دسته ۸۷ کیلوگرم زنان
به گزارش خبرنگار مهر، وزنهبرداری ایران بعد از کشتی که ورزش اول کشور محسوب میشود جز رشتههای پرمدال محسوب میشود و در مسابقات جهانی و المپیک همیشه در سبد مدالآوری کاروان ایران قرار داشته است.
در این دوره از رقابتها هم تیم ملی وزنهبرداری موفق به کسب مدال شد، اما نه از نظر رنگ مدالی و نه تعدد آن اهالی ورزش را راضی نکرد و این زنگ خطر را برای این رشته پرمدال در سال منتهی به المپیک پاریس به صدا درآورده است.
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