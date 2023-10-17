وزیر ارشاد به ۳۴ وزیر کشورهای اسلامی نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای وزرای فرهنگ ۳۴ کشور اسلامی به منظور حمایت از انتفاضه مردم مظلوم فلسطین، مسلمانان نوار غزه و کرانه باختری در برابر حملات رژیم صهیونیستی نامه‌ای ارسال کرد.

این نامه به محمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، مبروکه توغی عثمان وزیر فرهنگ دولت وحدت ملی لیبی، لُبانه مُشوّح وزیر فرهنگ سوریه، آیدا بالایوا وزیر فرهنگ و اطلاعات جمهوری قزاقستان، آزاد بیک نظراف وزیر فرهنگ و گردشگری کشور ازبکستان، محمد حمید وزیر فرهنگ، گردشگری و هنر جمهوری نیجر، محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ جمهوری لبنان، طلحه محمود وزیر امور مذهبی کشور پاکستان؛ الشیخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر محترم قطر، محمدبن سعید بن خلفان آلمعمری وزیر اوقاف و شئون دینی سلطنت عمان، آتا گلدی شاهمرادف وزیر فرهنگ جمهوری ترکمنستان، عادل کریملی وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان، حسن ناظم محترم فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی جمهوری عراق، امیر بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزیر فرهنگ عربستان سعودی، طلحه محمود وزیر امور مذهبی کشور پاکستان، کجالا مرداسا وزیر فرهنگ و ورزش اتیوپی، ساندیاگا صلاح الدین انو وزیر گردشگری و اقتصاد اندونزی، محمدمهدی بن‌سعید وزیر جوانان، فرهنگ و اطلاع‌رسانی مغرب، تیونگ کینگ سینگ وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی وزیر فرهنگ امارات متحده عربی، نیفین ال کیلانی وزیر فرهنگ مصر، هنیفا النجار وزیر فرهنگ اردن ارسال شده است.

متن نامه وزیر فرهنگ به این شرح است:

با احترام، همانطور که مستحضرید بیش از سه دهه از انتفاضه اول فلسطین می‌گذرد و مسلمانان سرزمین‌های اشغالی و نوار غزه در کرانه باختری، تا امروز رودرروی رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند؛ انتفاضه‌ای که با دست‌های خالی اما مشت‌های محکم کودکان آغاز شد و غاصبان جنایتکار همچنان انتقام آن را با کودک‌کشی می‌گیرند.

این روزها در سراسر دنیا مردمان بسیاری در کنار آرمان مقاومت و ملت غزه ایستاده‌اند و سرمایه اجتماعی و فرهنگی کم‌نظیری را در اختیار آزادگان جهان قرار داده‌اند و روند مقاومت و پیروزی، رؤیای آن‌ها را که «فرهنگ سازش» را در میان مسلمانان ترویج می‌کردند، نقش بر آب کرده و فرصتِ مظلومان، در حال خلق تاریخ جدیدی است. اینجانب پیش از بروز جنگ کنونی، در اجلاس اخیر وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی درباره این موضوع سخن گفتم و تأکید داشتم که تمامی نظم‌ها در حال تغییر هستند.

بر همین اساس ما به عنوان کارگزاران فرهنگی جهان اسلام، وظیفه داریم سیاستی کارساز و اثرگذار را در حوزه مسئولیت خود در پیش گیریم تا نقشی عمده در حمایت از «حقوق فرهنگیِ مقاومت اسلامی» ایفا کنیم؛ اقدامی که مستقیماً بر عهده ما وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی است و باید این مسئولیت را به طور جدی به انجام رسانیم.

بنا بر موارد گفته شده دو پیشنهاد مطرح می‌شود:

۱. در این یک هفته، برابر آمار رسمی، دست‌کم ۱۰ خبرنگار مسلمان و غیرمسلمان از رسانه‌های مهم جهان، جان خود را از دست داده و شهید شده‌اند.

فیلم اجساد تکه‌تکه‌شده خبرنگاران به دست اشغالگران صهیونیست، وجدان هر انسان فرهنگ‌پرور، آزادی‌خواه و انسان‌دوست را می‌آزارد و ما نمی‌توانیم در برابر آن، که مسئولیت اصلی ماست، فعال نباشیم یا ساکت بمانیم.

این قساوت‌ها در کنار بمباران دفاتر شبکه‌های خبری در غزه، «جنایت جنگی علیه خبرنگاران» است و نه فقط نقض فاحش حقوق فرهنگی مردم، بلکه «محدودیت سیستماتیکِ نظامی» علیه رسانه‌های جهانی به شمار می‌رود و باید از هر امکانی برای حفاظت از خبرنگاران و رسانه‌ها استفاده کنیم. بر این اساس پیشنهاد می‌شود همه ما از دولت‌های خود بخواهیم در اقدامی هماهنگ و جمعی علیه رژیم صهیونیستی به سبب زیر پا گذاردن حقوق رسانه‌ها و این جنایت علیه خبرنگاران، به دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) شکایت کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه پیش‌قدم خواهد بود.

۲. پیش‌برد ایده‌های دوازدهمین اجلاس وزرای فرهنگ جهان اسلام در قطر در شرایط خطیر کنونی ضروری است. امروز نه تنها روشنفکران اسلامی، بلکه روشن‌اندیشان مستقل جهان نیز به اردوگاه مقاومت پیوسته‌اند. اگر این فرصت تاریخی برای «اتحاد متفکران مقاومت» قدر دانسته نشود، خسارات بسیاری را متوجه هم همان خواهد کرد.

بنابراین این آمادگی وجود دارد تا جمهوری اسلامی ایران در سریع‌ترین زمان برای تبادل ابتکارات فرهنگی علیه رژیم صهیونیستی میزبان متفکران مقاومت باشد و از همین طریق اقدامات فوری را صورت دهیم.