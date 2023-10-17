ضرورت شناساندن قهرمانان ملی به نسل کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میر عظیمی امروز سه شنبه در گفت‌و گو با رسانه‌ها امر قصه‌گویی را ابزاری برای انتقال فرهنگ دانست و اظهار کرد: معتقدم جشنواره قصه‌گویی صرفاً فعالیت قصه‌گویی نیست بلکه ما این فرهنگ را به دیگران انتقال می‌دهیم.

وی افزود: قهرمانان ایرانی که با ایثارگری از جان خود گذشته‌اند را می‌توان در قالب یک قصه و جریان فرهنگی به نسل کودک و نوجوان شناساند لذا در صورت انتقال این مهم در آینده کودکان و نوجوانان ما متوجه خواهند شد در زمانی که اینها کودک بودند کسانی حضور داشتند که برای کشور و نظام ما افتخارآفرین بودند و این ملکه ذهن بچه‌هایمان شود و همیشه در ذهن آنها باقی بماند.

میرعظیمی با بیان اینکه برنامه‌های کانون استان گیلان برای تحقق هدف عمومی سازی و مردمی سازی قصه‌گویی بین خانواده‌ها است، بیان کرد: دست اندرکاران جشنواره قصه‌گویی در تهران با راه اندازی جشنواره قصه گویی یک جریان فرهنگی مردمی سازی قصه‌گویی را فعال کردند.

وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد حدود ۲۶ دستگاه استانی را همراه خود کردیم و تمام همکاران خود را به عنوان سفیران قصه‌گویی به این دستگاه‌ها فرستادیم برای نمونه در اداره کار و رفاه اجتماعی، کارآفرین نمونه می‌تواند قصه موفقیتش را توضیح بدهد یا در دانشگاه علوم‌پزشکی، پرستاران و پزشکان ما که در ایام سخت کرونا در بیمارستان کار می‌کردند می‌توانند تجربه‌هایشان را برای کودکان و نوجوانان قصه کنند.

میرعظیمی با بیان اینکه همه تلاش ما بر این است تا بتوانیم جریان قصه گویی را ترویج کنیم، افزود: ما با تمام قوا می‌خواهیم قصه‌گویی را در بدنه جامعه و مردم ترویج کنیم و سعی کردیم در سطح شهر بیلبوردهایی نصب کرده تا مردم نیز در جریان فعالیت‌ها قرار گیرند.

رییس جشنواره قصه‌گویی استان گیلان تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که جریان قصه‌گویی را به دل خانه‌ها ببریم و این مساله برنامه درازمدت می‌طلبد که اگر همه کارها به درستی انجام گیرد قطعاً تعداد دستگاه‌های همراه در سال آینده افزایش می‌یابد.

گفتنی است، بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با شب یلدا برگزار می‌شود.