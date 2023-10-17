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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

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۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود کشف شد

۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف یک محموله کالای قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ علیرضا شائینی بیان کرد: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی شهید نوری این شهرستان با ایجاد تورهای ایست و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت در قالب حمل بار مظنون و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی مذکور تعداد یک هزار و ۷۰ گلس گوشی تلفن همراه ۱۸۶ عدد انواع ساعت مچی ۳۶۰ عدد لوازم آرایشی و ۲۰ دستگاه گوشی تلفن همراه فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده را سه میلیارد ریال برآورد کردند، اضافه کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 5914511

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