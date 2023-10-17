۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ علیرضا شائینی بیان کرد: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی شهید نوری این شهرستان با ایجاد تورهای ایست و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت در قالب حمل بار مظنون و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی مذکور تعداد یک هزار و ۷۰ گلس گوشی تلفن همراه ۱۸۶ عدد انواع ساعت مچی ۳۶۰ عدد لوازم آرایشی و ۲۰ دستگاه گوشی تلفن همراه فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده را سه میلیارد ریال برآورد کردند، اضافه کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.