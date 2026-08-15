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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

توقیف محموله لوازم خانگی و پوشاک قاچاق در شاهرود؛ راننده دستگیر شد

توقیف محموله لوازم خانگی و پوشاک قاچاق در شاهرود؛ راننده دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی استان سمنان از توقیف محموله لوازم خانگی و پوشاک قاچاق در ایست بازرسی شاهرود خبر داد و گفت: یک راننده در این راستا دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار کرد: ماموران انتظامی در ایست بازرسی ها محورهای مواصلاتی را تحت رصد داشته و اجازه ورود و خروج انواع مصادیق قاچاق را نمی‌دهند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی شاهرود در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مشهد ـ تهران، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، انواع لوازم خانگی و پوشاک قاچاق را که فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، کشف کردند.

شائینی ارزش کالاهای مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان، ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6917222

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