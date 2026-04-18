به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار کرد: ماموران انتظامی یکی از ایستگاه های بازرسی پلیس در شاهرود، حین رصد محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون که از تهران عازم مشهد بود، مشکوک شدند و نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پس از بازدید و بازرسی خودروی مورد نظر، انواع اسباب بازی و سلاح سرد غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ارزش ریالی کالای قاچاق را برابر نظر کارشناسان ۴۰میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: پلیس در زمینه جرایم اقتصادی بدون مماشات برخورد خواهد کرد.