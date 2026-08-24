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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

توقیف ۵۴ مانیتور در ایست بازرسی شاهرود؛ محموله فاقد مجوز بود

توقیف ۵۴ مانیتور در ایست بازرسی شاهرود؛ محموله فاقد مجوز بود

شاهرود- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از توقیف ۵۴ مانیتور در ایست بازرسی شاهرود خبر داد و گفت: این محموله فاقد مجوزهای لازم گمرکی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شاهرود با اشراف اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیونت حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از بار خودروی توقیفی، ۵۴ دستگاه مانیتور را که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود، کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را بیش از ۱۶ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

تقدیسی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6926550

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