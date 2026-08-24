توقیف ۵۴ مانیتور در ایست بازرسی شاهرود؛ محموله فاقد مجوز بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شاهرود با اشراف اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیونت حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از بار خودروی توقیفی، ۵۴ دستگاه مانیتور را که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود، کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را بیش از ۱۶ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

تقدیسی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.