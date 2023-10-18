امروز وظیفه هر انسان آزاده خواهی حمایت از مردم مظلوم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر؛، سرهنگ بهزاد یوسف‌وند صبح چهارشنبه در اجلاس عمومی بسیجیان اسلام آبادغرب، اظهار کرد: به فرموده مقام معظم رهبری هیأت‌های اندیشه‌ورز باید از صدر تا ذیل بسیج و در تمام لایه‌ها وجود داشته باشد و مجمع عالی بسیج حاصل مدت‌ها تلاش در اقشار و رده‌های مختلف بسیج است که مشکلات شهرستان را احصا و راهکار آن را ارائه داده و برای رفع آن اقدام می‌کنند.

وی افزود: بسیج یک نیروی کارآمد برای همه میدان‌ها است و در عرصه دفاع مقدس، عرصه توطئه‌های علیه انقلاب، در زمان سیل، زلزله، کرونا و بحران‌های مختلف و دیگر میدان‌ها حضور بسیج و کارنامه پرافتخارش دیده می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه اسلام آبادغرب تصریح کرد: جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی دل و جان تمام انسان‌های با فطرت را به درد می‌آورد و این رژیم مورد حمایت استکبار جهانی است.

وی گفت: اگر ایران سیاست مقتدرانه و اقدامات این چنین را در پیش نگیرد به سرنوشت فلسطین دچار می‌شود و مردم باید با بصیرت این جنایات را محکوم کنند.