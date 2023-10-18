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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

با صدور بیانیه ای؛

دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها جنایات اسرائیل را محکوم کردند

دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها جنایات اسرائیل را محکوم کردند

دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدر دانشگاه‌ها در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بیانیه‌ای صادر کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

امروز جهانیان نظاره گر نسل کشی و جنایت سازمان یافته در فلسطین اشغالی توسط رژیم شیطانی و ضدبشری صهیونیستی هستند؛ رژیمی که اساس آن با نسل کشی و جنایات سازمان یافته، گره خورده و تأسف بار آن که همواره مورد حمایت سازمان‌های بین المللی و دولت‌های مدعی حقوق بشر از جمله آمریکا و انگلیس خبیث بوده است.

افکار عمومی جهانی مسئولیت اصلی نسل کشی کنونی از جمله حمله وحشیانه به بیمارستان غزه را متوجه این کشورها و سازمان‌ها می‌داند و با مردم فلسطین ابراز همدردی و همراهی دارد. اما سکوت و انفعال برخی از کشورهای اسلامی دردناک و توجیه ناپذیر است و ملت‌های مسلمان بایستی با حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی خود، مردم فلسطین را تا ریشه کن ساختن این غده سرطانی، یاری و پشتیبانی نمایند.

امروز قرائن و نشانه‌های نابودی رژیم منحوس صهیونیستی بیش از همیشه آشکار شده است و نبرد کنونی از حلقه‌های نهایی زنجیره پیروزی است. دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در کنار دانشگاهیان و ملت انقلابی ایران همچون گذشته با تمام توان به حمایت از حقوق مشروع مردم مظلوم فلسطین ادامه می‌دهد و همه آزادی خواهان جهان را به این حمایت و همدردی با آنان فرا می‌خواند.

کد مطلب 5914976
زهرا سیفی

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