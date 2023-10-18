به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدر دانشگاه‌ها در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بیانیه‌ای صادر کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

امروز جهانیان نظاره گر نسل کشی و جنایت سازمان یافته در فلسطین اشغالی توسط رژیم شیطانی و ضدبشری صهیونیستی هستند؛ رژیمی که اساس آن با نسل کشی و جنایات سازمان یافته، گره خورده و تأسف بار آن که همواره مورد حمایت سازمان‌های بین المللی و دولت‌های مدعی حقوق بشر از جمله آمریکا و انگلیس خبیث بوده است.

افکار عمومی جهانی مسئولیت اصلی نسل کشی کنونی از جمله حمله وحشیانه به بیمارستان غزه را متوجه این کشورها و سازمان‌ها می‌داند و با مردم فلسطین ابراز همدردی و همراهی دارد. اما سکوت و انفعال برخی از کشورهای اسلامی دردناک و توجیه ناپذیر است و ملت‌های مسلمان بایستی با حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی خود، مردم فلسطین را تا ریشه کن ساختن این غده سرطانی، یاری و پشتیبانی نمایند.

امروز قرائن و نشانه‌های نابودی رژیم منحوس صهیونیستی بیش از همیشه آشکار شده است و نبرد کنونی از حلقه‌های نهایی زنجیره پیروزی است. دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در کنار دانشگاهیان و ملت انقلابی ایران همچون گذشته با تمام توان به حمایت از حقوق مشروع مردم مظلوم فلسطین ادامه می‌دهد و همه آزادی خواهان جهان را به این حمایت و همدردی با آنان فرا می‌خواند.