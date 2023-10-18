حصیرهای آغشته به شیشه در فرودگاه امام‌(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر اظهار داشت: همکارانم در پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) در اقدام مشترک با کارکنان خدوم اداره پست مستقر در پایانه هوشمند بار فرودگاه حین کنترل مرسوله‌های پستی به یک مرسوله ارسالی به خارج از کشور در خصوص احتمال جاسازی مواد مخدر مشکوک می‌شوند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، مرسوله مذکور با حضور نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشایی و در بازرسی ویژه و تخصصی ۶۱ کیلوگرم حصیر آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به تنوع شگردهای مجرمان در حمل مواد مخدر گفت: اقدام مجرمانه قاچاقچیان و تبهکاران هیچ گاه از نگاه تیزبین پلیس مخفی نمی‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: صاحب مرسوله پستی شناسایی و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد.