  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

سردار بنی اسدی فر خبر داد؛

حصیرهای آغشته به شیشه در فرودگاه امام‌(ره)

حصیرهای آغشته به شیشه در فرودگاه امام‌(ره)

رئیس پلیس پیشگیری فراجا از کشف ۶۱ کیلو گرم حصیر آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه در یک مرسوله پستی توسط پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر اظهار داشت: همکارانم در پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) در اقدام مشترک با کارکنان خدوم اداره پست مستقر در پایانه هوشمند بار فرودگاه حین کنترل مرسوله‌های پستی به یک مرسوله ارسالی به خارج از کشور در خصوص احتمال جاسازی مواد مخدر مشکوک می‌شوند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، مرسوله مذکور با حضور نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشایی و در بازرسی ویژه و تخصصی ۶۱ کیلوگرم حصیر آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به تنوع شگردهای مجرمان در حمل مواد مخدر گفت: اقدام مجرمانه قاچاقچیان و تبهکاران هیچ گاه از نگاه تیزبین پلیس مخفی نمی‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: صاحب مرسوله پستی شناسایی و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 5915273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      29 11
      پاسخ
      واقعا دمتون گرم که این قاچاقچیان رو میگیرین خدا قوت بده بهتون
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 1
      پاسخ
      ولی بنظرموقتی این مواد بطرف اروپا وکشورهایی مانند انگلیس المان ایتالیا وکشورهای متخاصم سرازیر میشوند بهتره است رها کنید تا برای دولتهای انها سرگرمی ایجاد شود تا از ازار مردم مظلوم دست بردارند وبه اینها مشغول شوند
      • حسین علی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        0 0
        دوست عزیز،مظلوم جوانان وطن هستند ک ناامید و افسرده ناخواسته در دام اعتیاد افتادن .شما اگه راست میگید نگذارید مواد مخدر از مرزهای کشور ،ب داخل وارد شوند.
    • جواد IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 1
      پاسخ
      بگذارید مواد بره به اروپا تا درگیر بشن چرا جلوشو میگیرین
      • مسیح IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        0 0
        متاسفم برات.افکارت خیلی بیمارگونه هست.خداوند شما رو ب راه راست هدایت کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها