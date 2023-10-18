به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسامه حمدان از رهبران جنبش حماس اعلام کرد: کشتار بیمارستان المعمدانی از فجیع ترین کشتارهایی است که در عصر جدید رخ داده است.

وی افزود: اشغالگران با حمایت آمریکا دست به کشتار جمعی ساکنان غزه زده اند. نبرد طوفان الاقصی حق مشروع ملت ما در دفاع از خود و اراضی فلسطینی است.

حمدان تاکید کرد: اراده ملت ما در مقاومت علیه اشغالگران خللی وارد نمی شود و اراده آن در دفاع از حقوقش قوی تر می شود. ما پایداری ملت مان در غزه را می ستاییم.

وی افزود: ما دولت آمریکا و کشورهای غربی را مسئول کامل جنایت هولناک می دانیم. سیاست اشغالگران علیه مقاومت شکست خورده است و مشخص شده است کدام طرف غیرنظامیان را هدف قرار می دهد.

حمدان گفت: مشخص شده است که تروریست واقعی کیست. ما خواهان گشودن گذرگاهای برای ورود کمک های انسانی و برپایی سریع بیمارستانهای صحرایی هستیم و از آنروا می خواهیم که از مسئولیت خود شانه خالی نکند.

وی بیان کرد: از امت اسلامی می خواهیم که در روز جمعه آینده در حمایت از فلسطین به پا خیزند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با برگزاری شوی تبلیغاتی، بار دیگر همسو با سایر سران صهیونیست درصدد حاشا کردن کشتار شب گذشته ارتش این رژیم در بیمارستان المعمدانی در غزه و فرار از مسئولیت آن برآمد.

پیش از این هم عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به روایت رژیم صهیونیستی درباره بیمارستان المعمدانی واکنش نشان داد و روایت تل آویو را کذب دانست.

«عزت الرشق» به الجزیره گفت: روایت دروغین اشغالگران درباره کشتار بیمارستان المعمدانی قابل پیش بینی بود. بیمارستان المعمدانی از سوی اشغالگران در معرض تهدید حمله قرار گرفته و آنها بودند که این جنایت را رقم زدند.

وی افزود: شواهد و مستنداتی که اشغالگران درباره کشتار بیمارستان المعمدانی مطرح می‌کنند، برای هیچ عاقلی پذیرفتنی نیست.

الرشق تاکید کرد: موشک‌هایی را که اشغالگران در بمباران بیمارستان المعمدانی مورد استفاده قرار دادند، در اختیار مقاومت نیست و این روایت دروغین و کذب اشغالگران را نشان می‌دهد.