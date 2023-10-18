بایدن برای جبران شکست رژیم صهیونیستی به منطقه آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به سفر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و تاکید کرد: «جو بایدن» تمرکز خودش را از دست داده و برای جبران شکست رژیم صهیونیستی به منطقه آمده است.

وی ضمن رد ادعاهای صهیونیست‌ها درباره عدم حمله به بیمارستان معمدانی در غزه، تاکید کرد: روایت ارتش رژیم صهیونیستی درباره این رخداد در شرایط عنوان شده که اگر در آن زمان حملات موشکی از سوی مقاومت به شهرک های اطراف غزه انجام شده بود، باید آژیرهای خطر در این مناطق به صدا در می آمد.

حمدان تاکید کرد: این مساله فریبکاری صهیونیست ها و دروغین بودن ادعاهای آنها را افشا می کند.

رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته در جنایتی وحشیانه و قتل عامی ددمنشانه بیمارستان معمدانی در غزه که مملو از مجروحان و خانواده‌های آن ها بود را هدف قرار داد که منابع محلی شمار شهدای این فاجعه را تا ۱۳۰۰ نفر نیز اعلام کرده اند، آماری که بیشترین تعداد آن از زنان و کودکان هستند.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.