انجمن تولیدکنندگان حجاب برای حضور مردم در راهپیمایی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب در بیانیه‌ای از تولیدکنندگان برای حضور در راهپیمایی تجمع اعتراضی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و همدردی با مردم مظلوم غزه در ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۶ مهر در میدان انقلاب تهران، دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است؛

بسم االله القاصم الجبارین

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

و خدا را از آنچه ستمکاران انجام می‌دهند، بی خبر مپندار. سوره ابراهیم آیه (٤٢)

صفحات تاریخ در حال تکرار است و شمر و حرمله زمان دوباره به م ذبح مظلومین افتخار می‌کنند و بلندگوهای امپراتوری دروغ و تجاوز با غرور اعلام می‌کنند که آب و غذا را بر کودکان، زنان و مجروحان در زیر حملات وحشیانه و ددمنشانه بسته‌اند و سکوت مرگ بار مدعیان دفاع از حقوق بشر وا اسفای ملت‌های آزاده را به آسمان می‌رساند و در این هنگام جنایتی هولناک‌تر و عظیم‌تر شکل می‌گردد و بیمارستانی که در همه قواعد انسانی، حقوق بشری و بین المللی تجاوز به آن جنایتی نابخشودنیست در پیش چشم‌های متحیر زمانه به خاک و خون کشیده می‌شود، و دشمن می‌کوشد که روایت آن چون روایت یزیدیان از کربلا شود، اما رژیم حرامزاده صهیونیستی بداند ثمره خون شهدای غزه همچون خون اصحاب حسین (ع) نابودی یزید و یزیدیان زمان خواهد بود.

انجمن ملی مردم نهاد، فعالان و متخصصین عرصه حجاب ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آنها، حمایت خود از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین را اعلام نموده و آماده هرگونه حمایت و جانفشانی در این راه می‌باشد.

در همین راستا از همه اعضای انجمن و دغدغه مندان حوزه حجاب کشور دعوت می‌شود تا برای اعلام همبستگی با مردم قهرمان فلسطین و اعلام انزجار از رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل در ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۶ مهر در تجمع میدان انقلاب حضور بهم رسانند.

والسلام علی عباد الصالحین