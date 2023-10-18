خبرگزاری مهر - گروه استانها: آغاز عملیات طوفانالاقصی در هفتم اکتبر سال میلادی جاری از سوی جوانان فلسطینی عزت و عظمت را برای این مرز و بوم به ارمغان آورد و رژیم صهیونیستی در اوج ناباوری و حیرت با شکست مواجه شد.
این اتفاق از سوی جوانان فلسطینی آمریکا را نیز در بهت فرو برد چرا که حصارهای امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم شکست و سرنوشت تلخی را برای نتانیاهو و کابینه وی رقم زد.
امروز نیز رژیم جنایتکار صهیونیست با کشتار وحشیانه کودکان و زنان و سالخوردگان غزه فاجعهای انسانی را رقم زده است به گونهای که اخبار و تصاویر منتشر شده در رسانههای مختلف حاکی از وضعیت وحشتناک غزه است که با بمباران بسیاری از مناطق بویژه بیمارستان اتفاقات دردناکی به تصویر کشیده شده است.
قطعاً مردم مسلمان و آزادگان جهان چنین ظلم و ستمی را نخواهند پذیرفت و این جنایات ضد بشری توسط همه مسلمانان محکوم است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با نخبگان کشور بیان کردند: «مردم مسلمان و غیرمسلمان از جنایات رژیم صهیونیستها عصبانی هستند و اگر وحشیگریها ادامه یابد، مسلمانان جهان و نیروهای مقاومت بیتاب خواهند شد و کسی جلودارشان نخواهد بود.»
در روزهای اخیر با وقوع این جنایات وحشیانه توسط اسرائیل، روحانیون و علمای کردستان در برابر کشتارهای کودکان و زنان بیگناه غزه واکنش نشان دادند و این اتفاقات را محکوم کردند.
تمامی جنایات و کشتارهای رژیم صهیونیست محکوم است
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه طوفانالاقصی روز مبارزه با توطئه شیطان صفتان و حیله آنان است، گفت: این اتفاق سبب تقویت و اتحاد امت اسلامی میشود و امروز امت اسلامی باید به مشترکات خود پایبند و با همدلی در برابر دشمنان ناپاک و متجاوز بایستند.
ماموستا فایق رستمی اعلام کرد: تمامی جنایات و کشتارهای رژیم صهیونیست محکوم است و همه مسلمانان باید نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دهند.
وی دین اسلام را دین وحدت و برادری خواند و اضافه کرد: باید با وحدت و انسجام در برابر دشمنان اسلام و قرآن بایستیم تا به فضل الهی نابود شوند.
وی بیان کرد: مسلمانان هیچگاه در جنگ پیشقدم نبودهاند و دفاع از مردم مظلوم فلسطین یک دفاع بحق است.
ماموستا رستمی تصریح کرد: مسلمانان حکم ریختن خون به ناحق را میدانند و در مواقع جنگ نیز حرمت زنان، کودکان و سالخوردگان را حفظ میکنند چرا که پیامبر ما نیز با جنگ و کشتار مخالف بود.
وظیفه کشورهای اسلامی داشتن موضع محکم و مشخص نسبت به قضیه فلسطین و مظلومیت مردم غزه است
امام جمعه شهر دهگلان نیز با بیان اینکه جنایات رژیم جعلی صهیونیستی و کشتار مردم و شهروندان بیدفاع فلسطینی در غزه محکوم است، بیان کرد: دوازده سال است که غزه در محاصره کامل ارتش غاصب اسرائیل است و امروز مورد بمباران و کشتار وحشیانه این رژیم قرار گرفته این حرکات غیرانسانی محکوم است.
ماموستا عبدالسلام محمدی عنوان کرد: وظیفه همه کشورهای اسلامی، حکام کشورهای اسلامی، علما و اندیشمندان داشتن موضع محکم و مشخص نسبت به قضیه فلسطین و مظلومیت مردم غزه و جنایات رژیم غاصب اسرائیل است.
وی اضافه کرد: رژیم جعلی و بیاساس اسرائیل با همه ادعاهایی که مبنی بر قدرت، اشراف اطلاعاتی و تسلیحاتی و برخورداری از انواع اسلحهها در مقابل مجاهدان فلسطینی دچار تزلزل است.
حماس شدیدترین ضربه به پیکر صهیونیسم غاصب وارد کرد
امام جمعه موقت شهر دیواندره اظهار کرد: امروز با حرکت حماس شدیدترین ضربه به پیکر صهیونیسم غاصب وارد شد که این پیروزی بیانگر قدرت ایمان است.
ماموستا سید امجد قضائی با اشاره به بمباران و حرکتهای متجاوزانه رژیم صهیونیست علیه زنان و کودکان بیگناه غزه بیان کرد: قلب مسلمانان از این اتفاقات در سرزمین فلسطین پرغصه است.
وی حرکات مذبوحانه یهودیان علیه مسلمانان غزه را محکوم خواند و گفت: یهودیان میخواهند مسلمانان در خدمت آنها باشند و در واقع دشمن دین، قرآن و مستضعفان هستند و باید در مقابل آنان ایستاد.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکای جهانخوار به نوار غزه حمله وحشیانه انجام داد
امام جمعه بیجار بیان کرد: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکای جهانخوار به نوار غزه حمله وحشیانه انجام داده است، آب، برق و سایر زیرساختهای خدماتی را ویران کرده است، تا علاوه بر نسل کشی و نابودی زیرساختها مردم بی دفاع غزه را در یک بحران و فاجعه انسانی قرار دهد.
حجتالاسلام علی خورشیدی گفت: با عملیات تاریخی طوفانالاقصی به فرموده هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب سازههای ساختار اطلاعاتی و ارتش پر سر و صدای این رژیم در هم شکست و شکستنی که غیر قابل ترمیم است.
وی اضافه کرد: رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی همواره بر قدس و مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان و سومین حرم شریف اسلامی هتک حرمت میکند، تا اینکه یک معبد کذایی درست کنند.
این اتفاقات قطعاً نمود جنایات و نسلکشی است و نیاز است دولتهای جهان جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و حملات بیرحمانه به غزه را متوقف کنند.
شکی نیست که هیچگاه ظلم و ستم در هیچ دوره و مقطعی پایدار نبوده و با ایمان و اراده متکی به امداد الهی پیروزی محقق خواهد شد.
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