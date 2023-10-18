به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانیه‌ای، حملات رژیم غاصب اسرائیل به مردم مظلوم غزه را محکوم و با مردم فلسطین اظهار همدردی کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. «قرآن کریم آیه ۳۹ سوره حج»

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند؛ و خدا بر یاری آنها تواناست.

هفت دهه جنگ و تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین آثار زیانباری در منطقه غرب آسیا داشته، که حاصل آن کشته شدن، آوارگی و پناهندگی هزاران فلسطینی از جمله غیرنظامیان بوده است.

در چند روز اخیر نیز افزایش حملات پی در پی رژیم منحوس به مناطق مسکونی، آموزشی، درمانی و بیمارستانی و … موجی از نگرانی‌ها و آوارگی را در بین مردم بی پناه غزه و کرانه باختری ایجاد کرده است.

این بار روحیه ددمنشی و تجاوزگری رژیم کودک کش صهیونیستی باعث شده، از روی عجز و ناتوانی، علاوه بر تکرار ظلم‌ها و جنایات و کشتار بی رحمانه مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری، جنایتی دیگر از نوع حمله به بیمارستان را مرتکب شود. این رژیم اشغالگر، با حمله به مراکز درمانی، علاوه بر نقض قوانین بین المللی در عدم حمله به مراکز غیرنظامی، سبوعیت و وحشی گری خود را به معرض نمایش جهانی قرار داده و دل‌های مسلمانان جهان و حق طلبان را مالامال از کینه، نفرت، بی تابی و انتقام نموده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهیان دانشگاه‌های ایران اسلامی، ضمن اعلام هم‌دردی و عزا با همه ملت‌های عدالت جو و حقیقت خواه و ملت‌های مسلمان به ویژه ملت قهرمان فلسطین، رفتار وحشیانه و ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی در حمله به مراکز درمانی در غزه را محکوم نموده و از نهادهای بین المللی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند، انتظار داریم، ضمن احقاق حق ملت مظلوم و دردکشیده فلسطین به ویژه زنان و کودکان بی پناه، و محکوم نمودن این حملات، جلوی تجاوزگری و زورگویی رژیم صهیونیستی را بگیرند.

ما دانشگاهیان، ضمن دعوت از همه دانشگاهیان جهان، به‌ویژه دانشگاهیان جهان اسلام، به صفوف مستحکم جبهه ضدصهیونیستی، اعلام آمادگی می‌نماییم در جهت حمایت از حقوق فلسطینیان فرایندهای قانونی و حقوقی دفاع از آنان را در هر دادگاه صالحه‌ای تا محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی دنبال نماییم و اعلام می‌نماییم که تداوم جنایات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا، خشم امت اسلامی را برافروخته و ریشه رژیم اشغالگر را از بنیان برمی اندازد. نصر من الله و فتح قریب،

بیانیه‌ها دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

بیانیه دانشگاه صنعتی همدان در محکوم کردن جنایت و نسل کشی رژیم غاصب صهیونیست در کشتار کودکان و پناه بردگان بیمارستان غزه به دنبال ادامه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه از اعمال غیر انسانی و ددمنشانه رژیم دژخیم صهیونیستی اعلام انزجار نموده و اعتراض خود را نسبت به سکوت و اهمال جامعه بین المللی نسبت به وقوع این نسل کشی اعلام می‌دارد.

بیانیه دانشگاه صنعتی همدان

بسم الله الرحمن الرحیم

با ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیست و کشتار زنان و کودکان بی دفاع، همچنان غزه در آتش خشم و کینه دشمنان قسم خورده اسلام می سوزد، امروز کودکان، زنان و مردان غزه تاوان ایستادگی، عدالتخواهی و آزادیخواهی خود را پس می‌دهند. روزهای زیادی است که محاصره ظالمانه نوار غزه ادامه دارد و جنایت و نسل کشی این رژیم در کشتار و حمله به کودکان و پناه بردگان به بیمارستان غزه موجب فوران خشم و نفرت جهانیان از رژیم اشغالگر قدس شد.

امروز در فلسطین تقابل جبهه استکبار و اسلام به وضوح نمایان است. عرصه‌ای که در آن نبردی نابرابر بین ظلم و آزادی خواهی در جریان است. در یک سو رژیمی خودکامه و برخوردار از تمام توان اقتصادی، سیاسی و نظامی جبهه کفر که به هر گونه جنایتی دست می‌زند و در سوی دیگر ملتی مظلوم و مسلمان که در دفاع از خود تنها و مظلوم و بدون کمک و حمایت می‌باشند.

اما دشمن غاصب صهیونیستی بایستی بداند که هیچگاه ظلم ثابت نبوده و ظالم نتوانسته است دوام ابدی داشته باشد و بزودی تاوان جنایات خود را پس خواهند داد و بداند ما پیرو مکتبی هستیم که هرگز ذلت را نمی‌پذیرد و پیروزی از آن صابرین و جهادگران است. ما دانشگاهیان دانشگاه صنعتی همدان امروز در کنار ملت سلحشور ایران همچون گذشته فریاد نفرت از ستمگران را سر داده و حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین، به ویژه مردم غزه اعلام می‌نماییم.

بیانیه هیئت رئیسه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در محکومیت حملات وحشیانیه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه:

بسم الله الرحمن الرحیم.

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ فصلت ۳۰ رژیم منحوص صهیونیستی، وقاحت و درنده خویی را به جایی رسانده است که با حمله به بیمارستان هزاران مظلوم و بی دفاع فلسطینی را به خاک و خون کشیده است. این رژیم کودک کش درمدت قریب به ۷۵ سال اشغالگری از هیچ تلاشی برای ظلم و ستم به مردم مظلوم فلسطین فروگذار نکرده است و با کمک‌های رسانه‌ای و دولت‌های حامی خود سعی در پوشاندن این ظلم آشکار داشته که با حملات چند وقت خود به نوار غزه در این مسیر نیز ناکام مانده است. دانشگاهیان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا این اقدامات وحشیانه و به دور از حقوق بشر را به شدت محکوم کرده و از تمامی جامعه دانشگاهی در سراسر جهان خواستاریم با حضور فعال خود در عرصه‌های بین المللی، مطالبه گرپایان بخشیدن به این جنایت آشکارعلیه مردم مظلوم فلسطین باشند.

بیانیه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پی جنایات رژیم پلید صهیونیستی

بسم الله قاصم الجبارین بای ذنبٍ قُتلت در تازه‌ترین جنایت رژیم پلید صهیونیستی با مدیریت ستاد جنگ اسرائیلی امریکایی و بمب‌های اهدایی امریکا، بیمارستان المعمدانی غزه بمباران شد. بیش از هزار کودک معصوم و زنان و مجروحان مظلوم با تن خسته و بدن تشنه و گرسنه پرپر شدند.

اکنون #غزه کربلاست و بار دیگر فریاد «هل من ناصر» امام شهیدان تاریخ حسین بن علی علیه السلام در فضاست. راستی را کجاست وجدان، شرافت و انسانیت؟ اینک جهان غرب و حامیان بی چون و چرای جنایات رژیم منحوس صهیونیستی، باید در نظاره بمباران و قتل عام فجیع کودکان خردسال ومردم بی پناه بیمارستان، بر مرده ریگ فرهنگ و تمدن خود عزا بگیرد و نماد حقوق بشر خود و حمایت از زنان و کودکان را در ویرانه‌های المعمدانی نظاره کند. اف برآن فرهنگ، حقوق و تمدنی که برونداد آن نسل کشی افسارگسیخته و بی پرواست. ما با همه وجود از مردم شریف غزه حمایت می‌کنیم و نفرت عمیق خویش را از فاسدترین نوع نژادپرستی صهیونی ابراز می‌داریم.

ما از همه شرافتمندان جهان و همه وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که از غزه مظلوم و مردم ستمدیده آن در مقابل متجاوزان دفاع کنند. ما از همه مجاهدان سراسر دنیای اسلام می‌خواهیم که با استعانت از خدای متعال، به خروش آیند و پیکر پوشالی این رژیم خون آشام را درهم شکنند. ما از مجاهدان مسلمان در همه مناطق دنیا می‌خواهیم که رگهای حیاتی رژیم صهیونیستی یعنی شیطان اکبر و امریکای متجاوز را در هر جای ممکن قطع کنند. بی شک این جنایت عظیم که مصداق بارز فساد در زمین است، مطابق سنت الهی (اسراء، ۴ و ۵) نابودی ظالمان را در پی دارد. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا غیبه ولینا کثرت عدونا و قله عددنا

بیانیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی بیانیه‌ای جنایات وحشیانه رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی به بیمارستان معمدانی غزه و به شهادت رساندن بی‌رحمانه غیرنظامیان را شدیداً محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است امروز جنایات وحشیانه و غیر انسانی رژیم کودک‌کش صهیونیستی یکی از بارزترین جنایات تاریخ است و حمله ددمنشانه به بیمارستان معمدانی غزه نشان از وجود خوی حیوانی، غیر انسانی و شیطانی در این غده سرطانی صهیونیستی دارد.

اکنون در سکوت ننگین شورای امنیت و مدعیان حقوق بشر در دنیا و دولت‌های غربی که همواره سیاست‌های شیطانی در قبال مساله فلسطین داشته‌اند شاهد فجیع‌ترین جنایات در نوار غزه و شهادت کودکان و زنان بی‌گناه هستیم. حمله خونین شب گذشته رژیم کودک کش و جنایتکار صهیونیستی به بیمارستان معمدانی غزه نشان دهنده چهره واقعی آنان به جهانیان است و قطعاً سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایت نوعی همدستی و مشارکت با آنان بوده و این لکه خونین همواره بر دامن آنان در تاریخ ماندگار خواهد بود.

اکنون فلسطین عزیز، مرکز اتحاد جهان اسلام است و همبستگی مسلمانان و کنش‌گری جبهه مقاومت در پشتیبانی از مردم مظلوم غزه، شکست، نابودی و سرافکندگی رژیم صهیونیستی را به همراه خواهد داشت.

ما دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی آمادگی همه جانبه خود را در راستای کمک به مردم غزه اعلام داشته و از هیچ کمکی برای مقابله با جنایات وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی دریغ نخواهیم کرد.

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اراک

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون» (احقاف/۱۳) بی تردید کسانی که گفتند: «پروردگار ما الله است»، سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند.

پس از ضربات دردناک و حیرت انگیز مجاهدان غیور فلسطینی بر پیکره فرتوت و عریان رژیم اشغالگر صهیونیستی، سردمداران کفر و تزویر و زور به تصور جبران شکست مفتضحانه اکتبر ۲۰۲۳، با انواع سلاح‌ها و فاجعه آمیز ترین اقدامات و وحشیانه و ددمنشانه بر خانه‌ها و زنان و کودکان و سالخوردگان و مراکز آموزشی بهداشتی و عمومی نوار غزه یورش بردند و با قطع آب و برق و… راههای ارتباطی و محروم نمودن مردم بی پناه، اقدام به مجازات دسته جمعی ساکنان این منطقه و قتل‌عام مردم مظلوم فلسطین کردند.

آنگاه با تزویر و با کمک ابزار مضحک و شیطانی رسانه ایادی و همدستانشان، تصویر موهوم و حیوانی خود را تطهیر کردند تا شاید بار دیگر جهان مجازی برساخته قابیلی شان را به کرنش و همراهی با نظام استکبار و استعمار فرانو بر آشوبند. اما زهی خیال باطل که خط بطلانی بر جرثومه فسادشان کشیده و عالمیان عزم شان را جزم کرده اند تا رشته‌های پوسیده این هیولای خون صورت و دیوسیرت را از صحنه روزگار پاک کنند.

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اراک ضمن تجلیل و تعظیم حماسه طوفان الأقصی، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌دارد و از همه مسلمانان و بیداردلان و آزادی خواهان و آزادگان جهان می‌خواهد تا در برابر دوگانه ناموزون و مزورانه ظلم - مظلوم نمایی این رژیم غاصب و کودک کش و جنایات هولناک آن نسبت به مردم مظلوم فلسطین قیام نموده و براساس تکلیف و انسانیت، ضمن محکومیت قاطع اقدامات کثیف این رژیم و نسل کشی آن، حمایت همه جانبه خود را از مجاهدان فلسطینی و حزب الله و مردم مظلوم غزه و فلسطین به عمل آورند و بدانند که حق ماندنی است و اگر اراده کرده اند فقط نظاره گر میدان باشند دیری نخواهد گذشت که اکنون غزه، فردای آنان نیز خواهد بود. حَتَّی إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (جن/۲۴) (آنان در غفلت و غرور به سر می‌برند) تا وقتی که آنچه را به آن تهدید می‌شوند، ببینند، که خواهند دانست چه کسی یاورش ضعیف‌تر و نفراتش کمتر است. صدق الله العلی العظیم

بیانیه دانشگاه شهر کرد

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ. سوره فصلت آیه ۳۰ به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند که: نترسید و غمگین مباشید، بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. رژیم خونخوار صهیونیستی، با بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه، دست به جنایتی غیر قابل تصور زد و حداقل صدها زن و کودک را به شهادت رساند. این جنایت بی‌سابقه حمله صهیونیست‌ها در سکوت مدعیان حقوق بشر، لکه ننگ ابدی بر دامن غرب و غرب‌گرایان خواهد بود. این کشتار در ادامه کشتارهای قبلی از زمان تأسیس این نهاد جنایتکار غاصب در دیر یاسین، حوله، صبرا و شتیلا است.

ما دانشگاهیان دانشگاه شهرکرد ضمن محکوم کردن این جنایت‌ها از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواستاریم نسبت به قتل‌عام، نسل‌کشی و آوارگی اجباری مردم مظلوم فلسطین اقدام فوری انجام دهند.

بیانیه دانشگاه قم

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمینَ مُنْتَقِمُون‌

در آخرین مرحله از جنایات ده‌ها ساله صهیونیست‌های غاصب علیه ملت مظلوم فلسطین، چندین روز است که جهان، شاهد یک نسل‌کشی آشکار است. اوج این قساوت و شقاوت و رذالت، شب گذشته در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه نمایان شد: «شب شرمندگی زمین و زمان». مشاهده اجساد تکه‌تکه شده زنان و کودکان؛ مجروحان و همراهان؛ و پرستاران و پزشکانِ این بیمارستان، دل هر انسانی را به درد می‌آورد. این جنایت هولناک، «سبعیت صهونیستی» و «رذالت حامیان غربی صهیونیسم» را به جهانیان نشان داد.

دانشگاه بین‌المللی قم و همه دانشگاهیان شهر قیام و انقلاب، آمادگی خود را برای هر گونه فداکاری و جانفشانی در راه آرمان بلند آزادی قدس شریف اعلام می‌دارند. ما معتقدیم چنین جنایاتی هر اندازه شقاوتمندانه باشد، نه تنها نشانه قدرت و برتری نیست که گواهی گویا بر ترس و بزدلی و شکست مفتضحانه و غیرقابل ترمیمی است که اخیراً متحمل شده‌اند. «قصابان صبرا و شتیلا و المعمدانی» بدانند که چنین جنایاتی نمی‌تواند مانع «امواج کشنده‌ی طوفان الاقصی» شود.

در عین حال، کمترین انتظار از عالمان و آگاهان و دانشگاهیان، در گوشه و کنار جهان این است که نه تنها در محکومیت چنین جنایت هولناکی درنگ نکنند؛ بلکه با قلم و زبان خود و با همه توش و توان خود، اجازه ندهند خون به ناحق ریخته بیگناهان غزه و بیمارستان المعمدانی بی‌جبران بماند. خون‌بهای آن مظلومان بی‌دفاع، چیزی جز ریشه‌کنی صهیونیسم بین‌الملل و آزادی قدس شریف و اخراج این غاصبان جلاد از سرزمین فلسطین نخواهد بود. و بدون تردید، این کار توسط آزادی‌خواهان و مجاهدان و ظالم‌ستیزان جهان، انجام خواهد گرفت. ان شاء الله تعالی. «وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزیز»

بیانیه دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان از مردم فلسطین حمایت کردند دانشگاهیان و اعضای تشکل‌های دانشجویی و استادی دانشگاه صنعتی اصفهان روز سه‌شنبه ۲۵ مهر در حرکتی خودجوش بمنظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین، ابتدا در محل مسجد این دانشگاه گردهم آمدند و سپس در داخل دانشگاه به سمت مزار شهدای گمنام راهپیمایی کردند. دانشگاهیان صنعتی اصفهان در این تجمع، با در دست داشتن پرچم فلسطین و پلاکاردهایی در حمایت از مردم و مبارزان فلسطینی، شعارهایی در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی سر دادند. در پایان این تجمع بیانیه‌ای به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی قرائت شد که در آن آمده است: امروز باردیگر مجاهدان مقاومت اسلامی فلسطین با پیروی از خون شهدای راه آزادی قدس، طوفان به پا کرده، جان خود را بر کف گرفته، اتفاقی ماندگار را در تاریخ رقم زده و هیمنه پوشالی رژیم سفاک و اشغالگر قدس را در هم شکسته‌اند، طوفانی که رعشه و لرزه بر اندام جنایتکاران غاصب و متجاوزان در هر گوشه عالم می‌اندازد و در پاسخ به هتک حرمت‌های بی‌سابقه و مکرر رژیم خونریز صهیونیستی به قبله اول مسلمین جهان، مسجدالاقصی، شکل گرفت.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: فریاد آزادیخواه و ظلم ستیز ملت مظلوم و مجاهد فلسطین که از عمق وجودشان برآمده، همانند گُرزی آهنین بر سر اسرائیل غاصب و کودک‌کُش فرود آمده و این نوید را به سراسر مظلومان جهان می‌دهد که جفای ظالم، دائمی نیست و این وعده الهی است. در بیانیه دانشگاهیان صنعتی اصفهان تاکید شده است: اکنون و در این زمانه شکست غیرقابل ترمیم اسراییل جنایتکار و نفس‌های پایانی صهیونیست‌های کودک‌کُش، حمایت از ملت ستمدیده و مظلوم فلسطین وظیفه همه انسان‌های آزاده و وجدان‌های بیدار عالم است. در پایان این بیانیه تاکید شده است: ما دانشگاهیان، بنابر ادای وظیفه دینی و انسانی خویش، اعلام می‌داریم که ضمن حمایت قاطع از جبهه پُرافتخار مقاومت، از هیچ تلاشی برای احقاق حق مُسَلم مردم مظلوم فلسطین، پایان اشغالگری صهیونیست‌های خبیث و آزادی قدس شریف، دریغ نخواهیم کرد.

بیانیه سازمان مطالعه و تدوین «سمت»

بسم‌الله القاصم الجبارین «إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (الشوری :۴۲)

فلسطین نه فقط پارۀ تن اسلام بلکه نماد مظلومیت انسان و تضییع حقوق بنیادی اوست. حق داشتنِ سرزمین؛ حق زندگی در خانۀ پدری و سرزمین مادری. آنچه امروز در نوار غزه می‌گذرد مصداق آشکار نسل‌کشی است.

نشانۀ روشن ریشخند زدن رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی به موازین حقوق بشر و نادیده گرفتن بدیهی‌ترین هنجارهای اخلاقی حتی در صحنۀ جنگ که قواعد و ضوابطی دارد، اما دریغ و درد که رژیم اشغالگر قدس با مظلوم‌نمایی و بازتاباندنِ تصویر «قربانی» از خود در رسانه‌های جهان و به پُشتگرمی آمریکای جنایتکار، کمر به قتل عام زنان و کودکان بی‌دفاع بسته است و هرچه می‌گذرد بر سبُعیت و دُژخیمی رفتارهایش افزوده می‌شود.

تصویر پیکرهای بی‌جان زنان و کودکان و ساختمان‌های ویرانی که پیش از این مأمن هزاران شهروند فلسطینی بوده است، تصویر واقعی دنیایی است که در آن سیاستمدارانِ سفاک بی‌اعتنا به درد و رنج انسانْ آتش جنگ‌های ویرانگر را بَرمی‌افروزند، و تاوان آن را ملت مظلوم و دربند فلسطین می‌دهد.

اینک تاریکی و بی‌آبی نوار غزّه را فراگرفته و سخن از پایان منابع غذایی و دارویی است. در پی قطع برق، بیمارستان‌ها نیز در تاریکی فرورفته‌اند و مرگِ شمار بسیاری از کادر پزشکی بر اثر بمباران و حملات پهپادی نوار غزه را به آستانۀ فاجعه‌ای انسانی کشانده است. وقت آن است که جهان اسلام تجاوز ددمنشانۀ رژیم آپارتاید و اشغالگر قدس را به نوار غزه «یک‌صدا» محکوم کند و با فشار بر مجامع بین‌المللی افزون بر پایان جنگی نابرابر، خواستارِ برقراری صلح و استیفای حقوق حقۀ ملت مظلوم فلسطین شود.

به‌راستی چه‌گونه است که آمریکا به نشانۀ حمایت از فرزندخواندۀ شریرِ خود، ناوهای هواپیمابَر را از آن سوی جهان به خاورمیانه گسیل می‌کند، اما از کشورهای عربی در دفاع از مردم بی‌پناهِ غزّه بانگ مرغی برنمی‌خیزد و واکنش‌ها، از بیانیه‌های عافیت‌طلبانه و محافظه‌کارانه فراتر نمی‌رود؟

سازمان «سمت» ضمن ستایش روحیۀ سلحشوری گروههای مقاومت، اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر را شدیداً محکوم می‌کند و از دانشگاهیان و حوزویان و عموم مردم دردمند و انقلابی و آزاده می‌خواهد تا در برابر جنگ نرم رسانه‌ای دشمن هوشیار باشند و به حمایت مادی و معنوی از مردم مظلوم غزه بسیج شوند.

بیانیه دانشگاه یاسوج

رئیس دانشگاه یاسوج در پیامی ضمن محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی، از مردم خصوصاً جامعه دانشگاهی برای حضور پررنگ در اجتماع مردمی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه دعوت کرد.

در پیام رئیس دانشگاه یاسوج آمده است؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم پس از عملیات موفق طوفان الاقصی توسط مجاهدان فلسطینی، رژیم کودک کش صهیونیستی دیوانه وار و به تصور جبران شکست غیرقابل ترمیم خود، حملات کور، وحشیانه و شبانه روزی با اقسام سلاح‌های ممنوعه و نامتعارف از جمله بمب‌های فسفری، خانه‌های فلسطینیان را بر سر زنان و کودکان و سالخوردگان نوار غزه تخریب کرد و با قطع آب، برق و ممانعت از ورود دارو و مواد اولیّه، بار دیگر پرده از خوی جنایت گری و تجاوزگری صهیونیست‌ها و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنها کنار زد. جنایت جدید رژیم جعلی، نژادپرست و کودکش صهیونیستی به نوار غزه که از جمعه گذشته با حمله نظامی و در سایه حمایت آمریکا و دیگر دولت‌های ضد بشری آغاز شد با حمله به بیمارستان و قتل عام کودکان و بزرگسالان و مردم عادی غیرنظامی جنایت ضد بشری دیگری را رقم زد که تنها از این جرثومه فساد و این غده سرطانی بر می‌آید.

اینجانب ضمن محکومیت این جنایات ضد بشری از همه دولت‌های عربی و اسلامی، چهره‌های تأثیرگذار و همه آزادی خواهان جهان و سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری می‌خواهم، ضمن محکومیت صریح و قاطع اقدامات ددمنشانه این رژیم، حمایت کامل و عاجل سیاسی، مادی و معنوی از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم غزه به عمل آورند. از دانشگاهیان استان و بخصوص دانشگاه یاسوج، دانشجویان عزیز و همکاران گرامی دعوت می‌کنم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بار دیگر در راهپیمایی شرکت نمایند. «إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون» (احقاف/۱۳) بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس در میدان عمل بر این حقیقت، استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند.