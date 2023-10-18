دریافت 10 MB کد مطلب 5915390 https://mehrnews.com/x33hKg ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳ کد مطلب 5915390 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳ اعتراضات گسترده مردم عمان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصاویری از حضور گسترده مردم عمان را در حمایت از مردم فلسطین مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط دفاع از ملت مظلوم فلسطین وظیفه همگانی است سکوت سازمانهای بین المللی بیشرمانه است مسجد باید محور اصلی اقدامات فرهنگی قرار گیرد «طوفان الاقصی» یکی از افتخارات دنیای اسلام در عصر حاضر بود برچسبها رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطین ارتش رژیم صهیونیستی عمان مسقط عمان
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