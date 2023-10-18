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کد مطلب 5915390
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

اعتراضات گسترده مردم عمان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

اعتراضات گسترده مردم عمان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

تصاویری از حضور گسترده مردم عمان را در حمایت از مردم فلسطین مشاهده می‌کنید.

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