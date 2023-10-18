به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد ظهر چهارشنبه در اجتماع طلاب و روحانیون ارومیه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه که در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: حجم جنایت رژیم صهیونیستی به قدری بالاست که کلمات توان بیان آن را ندارند و تصویر نیز نمی‌تواند این جنایت را به تصویر بکشد.

وی با بیان این‌که طوفان الاقصی یکی از افتخارات دنیای اسلام در عصر حاضر بود، گفت: جنایاتی که در غزه اتفاق می‌افتد مخالف همه کنوانسیون‌های بین‌المللی است و در هیچ کجای دنیا کودکان و کادر درمان را قتل عام نمی‌کنند و این نشان می‌دهد این رژیم از حوزه انسانی به دور است و بمب‌هایی که بر سر غزه می‌ریزند خلاف اصول انسانی و حتی حیوانی است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تصریح کرد: این جنایات نشانگر خوی توحش دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی است و آنها در جنگ‌های صلیبی این جنایات را علیه اسلام انجام داده‌اند و این جنایات آن‌ها تازگی ندارد.

وی گفت: امروز رسانه‌های دشمن جنایت بی نظیر رژیم صهیونیستی را سانسور می‌کنند و به صورت خلاف واقع به دنیا مخابره می‌کنند و این وظیفه ما روحانیون را سنگین‌تر می‌کنند که باید به مردم تبیین کنیم.

ماموستا کلشی‌نژاد عنوان کرد: می‌گویند حمله را حماس شروع کرده و رژیم صهیونیستی از خود دفاع می‌کند در حالی که ۷۵ سال است این رژیم ملت فلسطین را از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و وطن آن‌ها را اشغال کرده و مردم فلسطین حق دفاع از سرزمین‌های مادری‌شان را دارند.

وی افزود: این‌که امام امت آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس اعلام کرد به دلیل این بود که امت اسلامی را دور هم در دفاع از فلسطین جمع کند و اما امروز روحانیون اهل سنت تمام آمادگی خود را همچون مسلمانان صدر اسلام برای حضور فیزیکی در عزه در حمایت از فلسطین و پس گرفتن سرزمین‌های اسلامی اعلام می‌داریم.

تجمع‌های گسترده مشابهی نیز به صورت خودجوش در اکثر دانشگاه‌های کشور برگزار شد و بعد از ظهر امروز نیز تجمع‌های مردمی در سراسر کشور به ویژه شهرهای آذربایجان غربی و ارومیه تمهید شده است.

تجمع عصر امروز ارومیه، از ساعت ۱۶ در میدان انقلاب این شهر آغاز خواهد شد و مردم این شهر، یک صدا انزجار خود را از ددمنشی‌های صهیونیست‌ها فریاد خواهند زد.