به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسلامی گلستان طی بیانیه‌ای حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: رژیم سفاک و خون آشام و اشغالگر قدس در اقدامی جنایتکارانه و با قساوت تمام بیمارستان المعمدانی غزه را با بمب‌های اهدایی شیطان بزرگ به خاک و خون و آتش کشید.

این جنایت جنگی بی‌سابقه که خلاف همه قوانین انسانی و بین المللی است در مقابل چشمان کور سازمان‌های بین المللی که فریاد ریاکارانه و دروغ دفاع از حقوق بشر آنها گوش فلک را کر کرده است انجام می‌گیرد که با کمال بی‌شرمی در مقابل این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند.

دیشب هولوکاست واقعی توسط خون آشام های هار صهیونیست در بیمارستان غزه به وقوع پیوست و زنان و کودکان پناه برده به بیمارستان به همراه مجروحان و پزشکان و کادر درمان قطعه قطعه شده و در آتش کینه صهیونیست‌های کافر سوختند.

لعنت و نفرین خدا بر نظاره کنندگان بی شرم بین المللی، نفرین بر برخی سران نامسلمان کشورهای اسلامی که به جای دفاع از مظلومان غزه کشتی کمک برای گرگ‌های خون آشام صهیونیست می‌فرستند، لعن و نفرین همه مسلمانان و آزادی خواهان عالم بر کسانی که پیشنهاد آتش بس را وتو کردند و با ارسال سلاح و سکوت مرگبار خود دست این جلادان کثیف و بی رحم را بازگذاشته‌اند.

ضمن تسلیت به آزادی خواهان و مظلومان جهان، مردم داغدار غزه، نیروهای مقاومت و محضر مقام معظم رهبری از مسؤلین نظام و به ویژه دستگاه فعال وزارت خارجه می‌خواهد با استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن در بسیج سازمان‌های اسلامی و نهادهای فعال حقوق بشری جلوی این نسل کشی بی‌سابقه را بگیرند.

امید است رزمندگان جبهه مقاومت در جهان و منطقه به زودی پاسخ قاطع و بازدارنده به این جنایت‌های ددمنشانه بدهند.

هر چند از مجامع بین المللی و طرفدار حقوق بشر آمریکایی انتظاری نداریم ولی برای حفظ آبروی خود، اجازه ادامه جنگ افروزی را به رژیم سفاک صهیونیستی ندهند