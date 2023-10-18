فراخوان جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی از ۲۹ مهرماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اصغر کشت کار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: متقاضیان واجد شرایط می توانند به مدت ۲ هفته تا ۶ آبان ماه با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به آدرس https://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم برای مراحل ثبت نام را انجام دهند. دکتر کشت کار درخصوص فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال جاری اظهار داشت: فرآیند بکارگیری مدرسان با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شده و ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تایید واحدهای استانی، جهت تامین نیازها و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود باتوجه به دوره های در حال اجرا و هم چنین رشته های جدید در قالب گروه درس های تعیین شده، صورت گرفته است به نحوی که تامین مدرس مورد نیاز مراکز آموزشی، طبق زمان بندی مناسب صورت پذیرد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: حداقل سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان ۲۸ سال و حداکثر سن ۶۵ سال می باشد و جذب مدرس بصورت بومی در واحدهای استانی صورت می گیرد. دکتر کشت کار افزود: ملاک ثبت نام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: ظرفیت پیش بینی شده برای پذیرش مدرسان ۳۸۰۹ نفر می باشد که نیازسنجی آن در یک بازه زمانی مشخص باتوجه به نیازهای زمانی و مکانی مطابق با آمایش آموزش های عالی علمی کاربردی از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام و جمع بندی شده است.

کشت کار در خاتمه اظهار داشت: دانشگاه تلاش می کند نتایج فراخوان را قبل از شروع ترم آتی تحصیلی، اعلام نماید تا بتوانیم از خدمات مدرسان جدید در بهبود ارائه آموزش های اشتغال محور بهره مند شویم.