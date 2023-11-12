تعطیلی ۷۰ مرکز علمی کاربردی به دلیل عدم تطبیق با برنامه آمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اصغر کشت کار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در دومین نشست کمیته حکمرانی آموزش عالی سواحل مکران در میناب با تاکید بر اینکه این دانشگاه آمادگی کامل جهت صدور مجوز در مناطق دارای صنایع بزرگ را دارد، افزود: مجوز راه اندازی و تاسیس مراکز آموزش علمی کاربردی باتوجه به نیاز منطقه برای واحدهای صنایع بزرگ که دارای استانداردهای مورد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند صادر می شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: در استان هرمزگان یک مرکز آموزش علمی کاربردی وجود دارد که باتوجه به سند آمایش سرزمینی استان که نیازمند نیروی کار در بخش دریایی پیش بینی شده بود، به صورت تخصصی در این زمینه با ۴ رشته امور گمرگ، خدمات بندری، لجستیک و زنجیره تامین با حضور ۱۲۱ دانشجو فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند در حوزه راه اندازی مراکز آموزش علمی کاربردی ورود پیدا کنند، گفت: هم اکنون تمام مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خصوصی هستند و هیچ نوع بودجه دولتی دریافت نمی کنند، مدرسین این مراکز هم در استخدام دولت نیستند و به صورت حق التدریس با این مراکز همکاری می کنند.

دکتر کشت کار افزود: تاکنون بیش از ۳۵۰ مرکز آموزشی علمی کاربردی در راستای سند آمایش سرزمین هر استان در حال فعالیت هستند. آمایش سرزمینی دانشگاه جامع علمی کاربردی در هر استان باتوجه اسناد توسعه ای استان طبق اطلاعات آماری مرکز آمار ایران، شورای آمایش سرزمینی و اطلاعات موجود در آموزش و پرورش و همچنین سازمان برنامه و بودجه تهیه شده که با احصای نیازهای هر استان اکنون می دانیم در هر منطقه بدنبال چه هستیم و چه نوع برنامه ریزی هایی باید انجام دهیم.

وی با اشاره به پذیرش ۳ دوره قبل دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: از وقتی آمایش سرزمینی را آغاز کرده ایم حدود سه هزار و ۷۰۰ کدرشته دانشگاه تعطیل شد که نیازی در آمایش به آنها نبوده و به جای آن حدود۸۰۰ کدرشته باتوجه به نیاز منطقه و اقبال عمومی اضافه و ۱۲۵ برنامه جدید درسی نوشته شد.

دکتر کشت کار تصریح کرد: طبق بررسی انجام شده در سال۱۴۰۰ حدود ۶ درصد کدرشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش حد مجاز برای برگزاری دوره را داشته اند، اما در سالجاری بر طبق آمایش سرزمینی عمل شد و این عدد به بالای ۶۹ درصد رسیده که نشان دهنده این است که دانشگاه جامع علمی کاربردی مسیر درستی را انتخاب کرده است.

وی افزود: باتوجه به اینکه در سال جاری ۱۱۵ مرکز دولتی تعطیل شد اما خوشبختانه در مهرماه امسال با افزایش دانشجو روبرو بوده ایم.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه مراکز آموزش علمی کاربردی که مطابق با برنامه آمایش سرزمین نتوانستند برنامه ریزی کنند با تعطیلی مواجه شده اند، افزود: حدود ۷۰ مرکز آموزش علمی کاربردی در کشور به دلیل عدم تطبیق با برنامه آمایش سرزمینی استان خود تعطیل شده اند اما در عوض ۱۲ مرکز آموزش علمی کاربردی خصوصی قدرتمند تاسیس شده است.