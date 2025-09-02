  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

فراخوان جذب مدرس دانشگاه علمی‌ کاربردی ۱۴۰۴ اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فراخوان دعوت به همکاری مدرسان حق التدریس برای مراکز آموزشی علمی کاربردی بزودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در جمع رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان لرستان گفت: دستورالعمل فراخوان دعوت به همکاری مدرسان حق‌التدریس برای مراکز آموزشی بعد از نهایی شدن به واحدهای استانی ابلاغ می‌شود.

نعمتی در ادامه به نقش شورای تعامل رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی در استان‌ها پرداخت و تصریح کرد: این شورا می‌تواند با ارائه نقطه نظرات، مباحث کارشناسی و راهکارها و پیشنهادات، نظر رؤسای مراکز را در خصوص موارد مطرح شده جمع آوری و توسط واحدهای استانی به سازمان مرکزی دانشگاه جهت بررسی و اقدام لازم ارسال نماید.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به تاکید دفتر گسترش این دانشگاه مبنی بر تخصص گرایی مراکز آموزش علمی کاربردی اظهار کرد: معتقدیم که مراکز آموزشی در یک یا چند رشته تخصصی فعالیت نمایند تا بتوانند دانشجوی مهارتی مرتبط با آن تخصص را آموزش داده و یک نیروی ماهر را به جامعه تحویل دهند.

وی ادامه داد: تدوین رشته‌های جدید توسط مراکز آموزش علمی کاربردی بر اساس آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی بایستی انجام پذیرد.

زهرا سیفی

