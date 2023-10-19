به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران روز سه شنبه و در نخستین دیدار هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف تیم آلومینیوم اراک رفت و با گل دقیقه ۳ احسان قهاری مقابل میهمان خود شکست خورد. با توجه به عملکرد تیم نساجی در دیدارهای اخیر، تعداد کمی از هواداران این تیم در ورزشگاه حضور داشتند و پس از دریافت گل در ابتدای بازی آن هم توسط بازیکن سابق خود بسیار ناراحت شدند.

قهاری بازیکنی بود که سابقه بازی با پیراهن نساجی را در لیگ برتر داشت اما پس از پایان فصل بیست و دوم نتوانست نظر مثبت سید مهدی رحمتی را جلب کند و از این باشگاه جدا شد و تبدیل به نخستین خرید آلومینیوم اراک در نقل و انتقالات تابستانی شد. همین موضوع کافی بود تا خشم هواداران نساجی از رحمتی و کادرفنی او بیشتر شود و در دقایق پایانی نیمه اول شروع به شعارهایی علیه آنان کردند و خواستار تغییر کادرفنی تیم خود شدند.

از سویی صبح روز گذشته هم وحید فاضلی یکی از دستیاران رحمتی به دلیل شرایط پیش آمده از سمت خود کناره‌گیری کرد که این موضوع با سکوت مدیران باشگاه نساجی همراه شد. رحمتی فصل را با تساوی یک بر یک مقابل پیکان آغاز کرد. در هفته دوم باز هم شاگردان نساجی از کسب پیروزی ناکام بودند و در مقابل مس رفسنجان هم به تساوی یک بر یک رسیدند.

هفته سوم و در دیداری خانگی در حالی که هواداران نساجی منتظر جشن نخستین پیروزی فصل خود بودند، این تیم مقابل گل گهر سیرجان با نتیجه یک بر صفر نتیجه را واگذار کرد. پس از این شکست و در هفته چهارم، نساجی میزبان تیم صنعت نفت آبادان بود و تیم مهدی رحمتی توانست با برتری سه بر یک به نخستین سه امتیاز فصل خود برسد.

پس از پایان دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر، مسابقات از سوی سازمان لیگ تعطیل شد و نساجی در هند و در نخستین بازی آسیایی تاریخ خود با ارائه نمایشی بهتر از حریف به برتری ۲ بر صفر رسید که نشان از تحول بزرگ در تیم رحمتی می‌داد و هواداران این تیم را به درخشش در ادامه مسابقات لیگ برتر امیدوار کرد.

در یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بازی‌های این فصل نساجی، بازیکنان این تیم در خانه رو در روی ملوان بندرانزلی دیگر تیم شمالی رفتند و متحمل شکست یک بر صفر شدند. با توجه به کُری‌هایی که بین هواداران این دو تیم وجود دارد، رحمتی نتوانست سربلند از زمین بازی خارج شود.

پس از دیدار با ملوان بار دیگر وقفه در مسابقات لیگ برتر به وجود آمد و نساجی در دومین بازی خود در آسیا به مصاف الهلال و تمام ستارگانش رفت. نساجی در دقایقی از بازی توانست نمایش تماشاگر پسندی را از خود نشان دهد اما در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه سه بر صفر مغلوب نماینده عربستان سعودی شد.

با تعطیلی مسابقات لیگ برتر به دلایل مختلف، هواداران نساجی، انتظار هماهنگی بیشتری بین بازیکنان خود در مسابقات لیگ برتر داشتند اما با شروع مجدد مسابقات آنها در مقابل آلومینیوم قرار گرفتند و باز هم در یک دیدار خانگی شاهد شکست تیم خود بودند تا صبر آنها سرریز شود.

نساجی در ۶ بازی گذشته خود، پنج امتیاز کسب کرده و با ۶ گل خورده و پنج گل زده یکی از تیم‌های ضعیف این فصل بوده است. رحمتی و شاگردانش در مکان دهم جدول رده بندی قرار دارند و در صورتی که بازی‌های هفته ششم به طور کامل انجام شود این امکان وجود دارد که نساجی تا رده چهاردهم جدول نیز سقوط کند که این آمار اصلاً برای مربی جوان نساجی قابل قبول نیست.

اما دلیل نتایج ضعیف تیم نساجی در فصل جاری فقط مربوط به کادرفنی نیست. صادق درودگر مدیرعامل این باشگاه در جدیدترین اظهار نظر خود گفته که به دلیل عمل جراحی نتوانسته دو هفته در کنار تیم باشد اما هواداران پرشور نساجی به یاد دارند که او چگونه برای استقبال از نیمار جونیور و یارانش در تیم الهلال سر ذوق آمده بود و ساعت‌ها در فرودگاه امام خمینی (ره) منتظر کاروان تیم عربستانی بود. اما حالا که باید بیشتر از گذشته به تیم نساجی و دغدغه‌های آن رسیدگی کند، شانه خالی کرده است.

نساجی یکشنبه هفتم آبان ماه و در هفته هشتم لیگ برتر میزبان سپاهانی است که بی شک یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود. باید دید که شاگردان رحمتی موفق به شکست این تیم خواهند شد یا همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهند.

این تیم که روزی در سکوی قهرمانی جام حذفی ایستاده بود و حالا به عنوان نماینده ایران در آسیا حضور دارد شرایط خوبی را سپری نمی‌کند و مدیران این تیم باید توجه بیشتری به تیمی که بیش از هفت دهه از قدمت آن می‌گذرد، داشته باشند.