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کد مطلب 5915576
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

لحظه ورود حجت الاسلام رییسی به جایگاه سخنرانی

لحظه ورود حجت الاسلام رییسی به جایگاه سخنرانی

تصاویری از لحظه ورود حجت الاسلام رییسی به جایگاه سخنرانی تجمع مردمی ضد صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

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