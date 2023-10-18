دریافت 2 MB کد مطلب 5915576 https://mehrnews.com/x33hP4 ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶ کد مطلب 5915576 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶ لحظه ورود حجت الاسلام رییسی به جایگاه سخنرانی تصاویری از لحظه ورود حجت الاسلام رییسی به جایگاه سخنرانی تجمع مردمی ضد صهیونیستی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مراسم «استغاثه» در حرم مطهر رضوی برگزار می شود تحریمهای آمریکا در ارتباط با حماس خون به ناحق ریخته کودکان غزه به اضمحلال اسراییل غاصب سرعت میبخشد اجتماع بزرگ دانشجویان شهر مشهد مردم گرگان در پی حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی تجمع کردند برچسبها فلسطین رژیم صهیونیستی رئیس جمهور اسلامی ایران میدان انقلاب طوفان الاقصی
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