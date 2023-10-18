مردم گرگان در پی حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه بود که بیمارستان المعمدانی غزه توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد و در این حمله زنان و کودکان بی شماری جان خود را از دست دادند.

در پی این حمله وحشیانه مردم دارالمومنین و شهید پرور گرگان امروز چهارشنبه با تجمع در خیابان شهید بهشتی، روبروی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، انزجار و نفرت خود را اعلام کرده و این حرکت ضد انسانی و کودک کش رژیم غاصب را محکوم کردند.

در این تجمع مردم با سردادن شعارهای «سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن»، «لشکر قدس ایران، انتقام انتقام»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «هیهات من الذله»، «الله اکبر» و دیگر شعارها انزجار خود را به جنایت صهیونیست‌ها نشان دادند.

مردم شهیدپرور گرگان با حضور خود در این تجمع اعلام کردند که مردم فلسطین تنها نیستند و از آنها دفاع خواهند کرد.

مردم گرگان بامداد چهارشنبه هم در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به صورت خودجوش در میدان شهرداری گرگان تجمع و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده بودند.

گفتنی است در پی این حمله وحشیانه، دستگاه‌های چون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، پارک علم و فناوری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شورای هیات مذهبی گرگان، اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، شهرداری گرگان و مسئول واحد خواهران قرارگاه بنیاد ملی نوجوان گلستان طی بیانیه‌ای حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام و رژیم سفاک و خون آشام و اشغالگر قدس را محکوم کردند.